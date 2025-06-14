https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html

Лавров прокомментировал обострение конфликта между Ираном и Израилем

Лавров прокомментировал обострение конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.06.2025

Лавров прокомментировал обострение конфликта между Ираном и Израилем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:59:00+03:00

2025-06-14T17:59:00+03:00

2025-06-14T17:59:00+03:00

в мире

иран

россия

москва

сергей лавров

аббас аракчи

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022806160_0:335:2730:1871_1920x0_80_0_0_c2fb45aa2cc3c5ca4a9a4bbca78a326d.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между ИРИ и Израилем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении на сайте министерства. Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана, заявили в дипведомстве. Лавров и Аракчи договорились продолжать контакты по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС, отметили в МИД РФ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

иран

россия

москва

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, москва, сергей лавров, аббас аракчи, владимир путин, оон, магатэ, шос, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль