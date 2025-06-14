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Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта - РИА Новости, 14.06.2025
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08:12 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/rossija-2022759909.html
Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта
Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта - РИА Новости, 14.06.2025
Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта
Россия в 2024 году стала четвертой среди крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта, при этом сильнее всего на иностранные товары... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:12:00+03:00
2025-06-14T08:12:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия в 2024 году стала четвертой среди крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта, при этом сильнее всего на иностранные товары полагается Бельгия - там стоимость поставок из-за рубежа достигла максимальных 55,4% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Агентство проанализировало соотношение стоимости импорта товаров в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок иностранных товаров у этих государств составляет 25,3%. Зависимость России от импорта по итогам прошлого года была почти вдвое меньше средней по миру - лишь 13%. Меньше было только у Аргентины (9,6%), США (11,2%) и Бразилии (12,6%). Пятерку лидеров замыкает Китай, стоимость импорта которого в прошлом году составила 13,8% ВВП. Интересно, что все эти страны являются крупными производителями одного из ключевых товаров в мире - продовольствия. В десятку стран с самой низкой зависимостью от импорта также входят Индонезия (16,2%), Австралия (16,5%), Япония (18,5%), Индия (18,6%) и Саудовская Аравия (20,1%). Больше всего в сравнении с размером экономики импортирует Бельгия - 55,4% ВВП. Более половины от экономики стоимость ввозимых товаров также достигает у Нидерландов (50,2%). Обе страны являются крупными торговыми хабами в ЕС, выступая в роли перекупщиков товаров.
https://ria.ru/20250604/rubl-2020637475.html
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экономика, россия, бельгия, аргентина, евросоюз, ввп
Экономика, Россия, Бельгия, Аргентина, Евросоюз, ВВП
Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта

Россия стала четвертой экономикой мира с самой низкой зависимостью от импорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимвол российского рубля
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символ российского рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия в 2024 году стала четвертой среди крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта, при этом сильнее всего на иностранные товары полагается Бельгия - там стоимость поставок из-за рубежа достигла максимальных 55,4% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Агентство проанализировало соотношение стоимости импорта товаров в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок иностранных товаров у этих государств составляет 25,3%.
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Зависимость России от импорта по итогам прошлого года была почти вдвое меньше средней по миру - лишь 13%. Меньше было только у Аргентины (9,6%), США (11,2%) и Бразилии (12,6%). Пятерку лидеров замыкает Китай, стоимость импорта которого в прошлом году составила 13,8% ВВП. Интересно, что все эти страны являются крупными производителями одного из ключевых товаров в мире - продовольствия.
В десятку стран с самой низкой зависимостью от импорта также входят Индонезия (16,2%), Австралия (16,5%), Япония (18,5%), Индия (18,6%) и Саудовская Аравия (20,1%).
Больше всего в сравнении с размером экономики импортирует Бельгия - 55,4% ВВП. Более половины от экономики стоимость ввозимых товаров также достигает у Нидерландов (50,2%). Обе страны являются крупными торговыми хабами в ЕС, выступая в роли перекупщиков товаров.
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