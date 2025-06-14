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"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня

"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня - РИА Новости, 14.06.2025

"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня

Авиакомпания "Победа" отметила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов, рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:41:00+03:00

2025-06-14T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" отметила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности полетов, рейсы с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре, сообщила РИА Новости компания."В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов "Победа" вынужденно скорректировала расписание рейсов… Рейсы в/из ОАЭ в период с 18 по 23 июня отменены с полным возвратом денежных средств клиентам", - сообщили в компании.Там добавили, что рейсы в Эмираты и из них в период с 14 по 17 июня включительно будут выполняться в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре.Ранее в субботу Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что республика продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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