Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными
РФ и Украина начали бессрочные санитарные обмены
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали обмен ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых", — сказал он.
В Минобороны подтвердили, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась еще одна группа российских военнослужащих, взамен Киеву передали группу пленных ВСУ. Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, затем их доставят в Россию на лечение и реабилитацию. Число возвращенных пленных в ведомстве не уточнили.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
Попытка Киева сорвать договоренности
- Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
- на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- они несколько дней не выходили на контакт с Москвой;
- в итоге первый этап обмена телами состоялся 11 июня;
- тогда Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.