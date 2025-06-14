https://ria.ru/20250614/ranenye-2022805472.html

Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными

Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными - РИА Новости, 14.06.2025

Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными

Россия и Украина начали обмен ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:40:00+03:00

2025-06-14T14:40:00+03:00

2025-06-14T17:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022826417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f576169ebff6320d2d7610176cfc5cc.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали обмен ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых", — сказал он.В Минобороны подтвердили, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась еще одна группа российских военнослужащих, взамен Киеву передали группу пленных ВСУ. Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, затем их доставят в Россию на лечение и реабилитацию. Число возвращенных пленных в ведомстве не уточнили.Кроме того, сегодня состоялась очередная передача тел погибших военнослужащих. Россия вернула Украине 1200 тел, взамен не получила ни одного.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

https://ria.ru/20250612/rossija-2022435442.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html

https://ria.ru/20250609/plennye-2021797830.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф