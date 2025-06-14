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Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 14.06.2025 (обновлено: 17:07 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/ranenye-2022805472.html
Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными
Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными - РИА Новости, 14.06.2025
Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными
Россия и Украина начали обмен ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:40:00+03:00
2025-06-14T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали обмен ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе."Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых", — сказал он.В Минобороны подтвердили, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась еще одна группа российских военнослужащих, взамен Киеву передали группу пленных ВСУ. Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, затем их доставят в Россию на лечение и реабилитацию. Число возвращенных пленных в ведомстве не уточнили.Кроме того, сегодня состоялась очередная передача тел погибших военнослужащих. Россия вернула Украине 1200 тел, взамен не получила ни одного.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
https://ria.ru/20250612/rossija-2022435442.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными

РФ и Украина начали бессрочные санитарные обмены

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали обмен ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых", — сказал он.
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Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится
11 июня, 08:00
В Минобороны подтвердили, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась еще одна группа российских военнослужащих, взамен Киеву передали группу пленных ВСУ. Сейчас все бойцы находятся в Белоруссии, затем их доставят в Россию на лечение и реабилитацию. Число возвращенных пленных в ведомстве не уточнили.
Кроме того, сегодня состоялась очередная передача тел погибших военнослужащих. Россия вернула Украине 1200 тел, взамен не получила ни одного.
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Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена
12 июня, 09:35

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.

Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Убей и лежи". Отказ Украины забирать тела военных вызвал ярость в Киеве
9 июня, 20:01

Попытка Киева сорвать договоренности

  • Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
  • на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • они несколько дней не выходили на контакт с Москвой;
  • в итоге первый этап обмена телами состоялся 11 июня;
  • тогда Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет
9 июня, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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