https://ria.ru/20250614/pvo--2022792421.html
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки
Российские средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:48:00+03:00
2025-06-14T12:48:00+03:00
2025-06-14T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 110 беспилотников, в том числе 63 - вне зоны проведения спецоперации.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки