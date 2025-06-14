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ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 14.06.2025 (обновлено: 13:06 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/pvo--2022792421.html
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки
Российские средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:48:00+03:00
2025-06-14T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 110 беспилотников, в том числе 63 - вне зоны проведения спецоперации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: ПВО сбила 110 украинских беспилотников за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 110 беспилотников, в том числе 63 - вне зоны проведения спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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