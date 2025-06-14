https://ria.ru/20250614/putin-2022865431.html

Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, считает Путин

Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, считает Путин - РИА Новости, 14.06.2025

Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, считает Путин

Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:10:00+03:00

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россия

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в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, заявил президент РФ Владимир Путин. "Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм", - сказал Путин в интервью, фрагмент которого был показан в субботу в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20250611/putin-2022189639.html

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2025

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россия, владимир путин, в мире