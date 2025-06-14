https://ria.ru/20250614/putin-2022765721.html

Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя

Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя - РИА Новости, 14.06.2025

Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя

Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:01:00+03:00

2025-06-14T09:01:00+03:00

2025-06-14T09:02:00+03:00

владимир путин

михаил развожаев

севастополь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022764768_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_633a7688c89b498589c14c875eeef7c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. 14 июня Севастополь отмечает день города. "На мемориальную стену с именами Почётных граждан Севастополя мы внесли имя нашего Верховного главнокомандующего, нашего лидера, нашего Президента — Владимира Владимировича Путина", - написал Развожаев в Telegram-канале. Звание Почётного гражданина города Севастополя было присвоено президенту решением Законодательного собрания в 2016 году — "за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации". Он отметил, что "это знак глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города, за его принципиальную позицию в исторические моменты, за поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией". Развожаев сообщил, что на одной из недавних встреч передал президенту знак Почётного гражданина города Севастополя.

https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html

https://ria.ru/20250214/sevastopol-1999394301.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, михаил развожаев, севастополь, россия