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Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя - РИА Новости, 14.06.2025
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09:01 14.06.2025 (обновлено: 09:02 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/putin-2022765721.html
Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя
Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя - РИА Новости, 14.06.2025
Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя
Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:01:00+03:00
2025-06-14T09:02:00+03:00
владимир путин
михаил развожаев
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. 14 июня Севастополь отмечает день города. "На мемориальную стену с именами Почётных граждан Севастополя мы внесли имя нашего Верховного главнокомандующего, нашего лидера, нашего Президента — Владимира Владимировича Путина", - написал Развожаев в Telegram-канале. Звание Почётного гражданина города Севастополя было присвоено президенту решением Законодательного собрания в 2016 году — "за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации". Он отметил, что "это знак глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города, за его принципиальную позицию в исторические моменты, за поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией". Развожаев сообщил, что на одной из недавних встреч передал президенту знак Почётного гражданина города Севастополя.
https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html
https://ria.ru/20250214/sevastopol-1999394301.html
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владимир путин, михаил развожаев, севастополь, россия
Владимир Путин, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия
Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя

Имя Путина появилось на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя

© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя Михаил РазвожаевИмя Путина на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя
Имя Путина на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Имя Путина на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
14 июня Севастополь отмечает день города.
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"На мемориальную стену с именами Почётных граждан Севастополя мы внесли имя нашего Верховного главнокомандующего, нашего лидера, нашего Президента — Владимира Владимировича Путина", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Звание Почётного гражданина города Севастополя было присвоено президенту решением Законодательного собрания в 2016 году — "за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации".
Он отметил, что "это знак глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города, за его принципиальную позицию в исторические моменты, за поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией".
Развожаев сообщил, что на одной из недавних встреч передал президенту знак Почётного гражданина города Севастополя.
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Владимир ПутинМихаил РазвожаевСевастопольРоссия
 
 
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