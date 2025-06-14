Имя Путина появилось на стене почетным гражданам Севастополя
Имя Путина появилось на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя Михаил РазвожаевИмя Путина на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Имя Путина на мемориальной стене почетным гражданам Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
14 июня Севастополь отмечает день города.
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"На мемориальную стену с именами Почётных граждан Севастополя мы внесли имя нашего Верховного главнокомандующего, нашего лидера, нашего Президента — Владимира Владимировича Путина", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Звание Почётного гражданина города Севастополя было присвоено президенту решением Законодательного собрания в 2016 году — "за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации".
Он отметил, что "это знак глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города, за его принципиальную позицию в исторические моменты, за поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией".
Развожаев сообщил, что на одной из недавних встреч передал президенту знак Почётного гражданина города Севастополя.
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