Рейтинг@Mail.ru
Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/pushkov-2022790736.html
Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России
Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России - РИА Новости, 14.06.2025
Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России
Потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Европу и США разделил ключевой вопрос, на который... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:29:00+03:00
2025-06-14T12:29:00+03:00
сша
россия
европа
дональд трамп
евросоюз
в мире
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — говорится в публикации. Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, потерявших чувство реальности и давно вступивших в фазу иррациональных решений, США выступают против такой меры. "В администрации Трампа опасаются, что это приведет к снижению объемов поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет повышение цен на нефть", — отметил сенатор. Кроме того, пока президент США Дональд Трамп проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону, пишет Пушков.
https://ria.ru/20250526/neft-2019208436.html
https://ria.ru/20250526/novak-2019209217.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, европа, дональд трамп, евросоюз, в мире, цены на нефть
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире, Цены на нефть
Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России

Пушков: потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — говорится в публикации.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Россия не приемлет снижения потолка цен на нефть, заявил Новак
26 мая, 20:18
Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, потерявших чувство реальности и давно вступивших в фазу иррациональных решений, США выступают против такой меры.

"В администрации Трампа опасаются, что это приведет к снижению объемов поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет повышение цен на нефть", — отметил сенатор.

Кроме того, пока президент США Дональд Трамп проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону, пишет Пушков.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Новак заявил, что экспорт российской нефти не изменился
26 мая, 20:22
 
СШАРоссияЕвропаДональд ТрампЕвросоюзВ миреЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала