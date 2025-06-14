Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России
Пушков: потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — говорится в публикации.
"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — говорится в публикации.
Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, потерявших чувство реальности и давно вступивших в фазу иррациональных решений, США выступают против такой меры.
"В администрации Трампа опасаются, что это приведет к снижению объемов поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет повышение цен на нефть", — отметил сенатор.
Кроме того, пока президент США Дональд Трамп проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону, пишет Пушков.
"В администрации Трампа опасаются, что это приведет к снижению объемов поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет повышение цен на нефть", — отметил сенатор.
Кроме того, пока президент США Дональд Трамп проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону, пишет Пушков.