https://ria.ru/20250614/pushkov-2022790736.html

Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России

Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России - РИА Новости, 14.06.2025

Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России

Потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Европу и США разделил ключевой вопрос, на который... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:29:00+03:00

2025-06-14T12:29:00+03:00

2025-06-14T12:29:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть разъединил США и Европу, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть", — говорится в публикации. Он добавил, что в отличие от руководителей ЕС, потерявших чувство реальности и давно вступивших в фазу иррациональных решений, США выступают против такой меры. "В администрации Трампа опасаются, что это приведет к снижению объемов поставок нефти из России на мировые рынки, что в свою очередь вызовет повышение цен на нефть", — отметил сенатор. Кроме того, пока президент США Дональд Трамп проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону, пишет Пушков.

https://ria.ru/20250526/neft-2019208436.html

https://ria.ru/20250526/novak-2019209217.html

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сша, россия, европа, дональд трамп, евросоюз, в мире, цены на нефть