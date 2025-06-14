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Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025
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05:39 14.06.2025 (обновлено: 08:28 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/pushkov-2022750136.html
Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном
Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025
Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном
Иран, в качестве ответа Израилю, может заблокировать Персидский залив и резко поднять цены на нефть, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:39:00+03:00
2025-06-14T08:28:00+03:00
в мире
иран
израиль
персидский залив
алексей пушков
обострение конфликта между израилем и ираном
цены на нефть
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Иран, в качестве ответа Израилю, может заблокировать Персидский залив и резко поднять цены на нефть, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном &lt;…&gt; В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх &lt;…&gt; по прогнозам, до 110 или даже до 130 долларов за баррель", — написал он.Парламентарий также добавил, что к Ирану могут присоединиться йеменские хуситы и блокировать пролив, ведущий из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. В таком случае рост цен будет еще более существенным, пояснил Пушков.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://ria.ru/20250614/iran-2022745590.html
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в мире, иран, израиль, персидский залив, алексей пушков, обострение конфликта между израилем и ираном, цены на нефть
В мире, Иран, Израиль, Персидский залив, Алексей Пушков, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Цены на нефть
Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном

Пушков: цены на нефть могут вырасти до $130 из-за конфликта Ирана с Израилем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Иран, в качестве ответа Израилю, может заблокировать Персидский залив и резко поднять цены на нефть, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном <…> В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх <…> по прогнозам, до 110 или даже до 130 долларов за баррель", — написал он.
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Парламентарий также добавил, что к Ирану могут присоединиться йеменские хуситы и блокировать пролив, ведущий из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. В таком случае рост цен будет еще более существенным, пояснил Пушков.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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В миреИранИзраильПерсидский заливАлексей ПушковОбострение конфликта между Израилем и ИраномЦены на нефть
 
 
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