https://ria.ru/20250614/pushkov-2022750136.html

Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном

Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025

Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном

Иран, в качестве ответа Израилю, может заблокировать Персидский залив и резко поднять цены на нефть, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:39:00+03:00

2025-06-14T05:39:00+03:00

2025-06-14T08:28:00+03:00

в мире

иран

израиль

персидский залив

алексей пушков

обострение конфликта между израилем и ираном

цены на нефть

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Иран, в качестве ответа Израилю, может заблокировать Персидский залив и резко поднять цены на нефть, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном <…> В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх <…> по прогнозам, до 110 или даже до 130 долларов за баррель", — написал он.Парламентарий также добавил, что к Ирану могут присоединиться йеменские хуситы и блокировать пролив, ведущий из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. В таком случае рост цен будет еще более существенным, пояснил Пушков.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://ria.ru/20250614/iran-2022745590.html

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иран

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персидский залив

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в мире, иран, израиль, персидский залив, алексей пушков, обострение конфликта между израилем и ираном, цены на нефть