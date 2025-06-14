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Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии - РИА Новости, 14.06.2025
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02:04 14.06.2025 (обновлено: 02:51 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/protesty-2022739016.html
Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии
Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии - РИА Новости, 14.06.2025
Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии
Члены Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США инициировали проверку в отношении мер, принятых мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:04:00+03:00
2025-06-14T02:51:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
гэвин ньюсом
дональд трамп
министерство обороны сша
протесты в калифорнии
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Члены Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США инициировали проверку в отношении мер, принятых мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом для противодействия протестам и беспорядкам, охватившим регион на прошлой неделе, сообщает издание Newsweek. Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер и конгрессмен Клэй Хиггинс отправили обвинительные письма Ньюсому, Басс и в министерство юстиции. "(Ньюсом и Басс - ред.) осудили меры президента Трампа по пресечению насилия, учинённого бунтовщиками в Лос-Анджелесе, прибегая к безосновательным обвинениям в его адрес относительно действий агрессивных участников беспорядков," - пишет Newsweek, ссылаясь на текст писем. Комер также распорядился, чтобы лидеры предоставили все документы о своих контактах друг с другом и с полицией по вопросу протестов и беспорядков. 7 июня в Лос-Анджелесе сотрудники ICE провели масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов. После этого Белый дом без согласования с местными властями ввёл в город Национальную гвардию. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. Суд временно запретил президенту размещать национальную гвардию в Лос-Анджелесе.Протесты в Лос-Анджелесе
https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html
лос-анджелес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе
Американский полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе, передает телеканал 9News. Протесты проходят в этом городе уже 3 дня, они вспыхнули в ответ на массовые аресты предполагаемых нелегальных иммигрантов.
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Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
2025-06-14T02:04
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PT1M18S
Горящий автомобиль в Лос-Анджелесе
Еще кадры РИА Новости из Лос-Анджелеса, где проходят протесты в связи с миграционной политикой США
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, гэвин ньюсом, дональд трамп, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии

Республиканцы проверят действия мэров Лос-Анджелеса и Калифорнии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Члены Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США инициировали проверку в отношении мер, принятых мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом для противодействия протестам и беспорядкам, охватившим регион на прошлой неделе, сообщает издание Newsweek.
Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер и конгрессмен Клэй Хиггинс отправили обвинительные письма Ньюсому, Басс и в министерство юстиции.
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию
Вчера, 04:42
"(Ньюсом и Басс - ред.) осудили меры президента Трампа по пресечению насилия, учинённого бунтовщиками в Лос-Анджелесе, прибегая к безосновательным обвинениям в его адрес относительно действий агрессивных участников беспорядков," - пишет Newsweek, ссылаясь на текст писем.
Комер также распорядился, чтобы лидеры предоставили все документы о своих контактах друг с другом и с полицией по вопросу протестов и беспорядков.
7 июня в Лос-Анджелесе сотрудники ICE провели масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов. После этого Белый дом без согласования с местными властями ввёл в город Национальную гвардию. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. Суд временно запретил президенту размещать национальную гвардию в Лос-Анджелесе.

Протесты в Лос-Анджелесе

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияГэвин НьюсомДональд ТрампМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
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