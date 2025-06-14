https://ria.ru/20250614/protesty-2022739016.html

Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии

Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии - РИА Новости, 14.06.2025

Американский конгресс проверит действия властей Лос-Анджелеса и Калифорнии

Члены Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США инициировали проверку в отношении мер, принятых мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T02:04:00+03:00

2025-06-14T02:04:00+03:00

2025-06-14T02:51:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

калифорния

гэвин ньюсом

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Члены Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США инициировали проверку в отношении мер, принятых мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом для противодействия протестам и беспорядкам, охватившим регион на прошлой неделе, сообщает издание Newsweek. Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер и конгрессмен Клэй Хиггинс отправили обвинительные письма Ньюсому, Басс и в министерство юстиции. "(Ньюсом и Басс - ред.) осудили меры президента Трампа по пресечению насилия, учинённого бунтовщиками в Лос-Анджелесе, прибегая к безосновательным обвинениям в его адрес относительно действий агрессивных участников беспорядков," - пишет Newsweek, ссылаясь на текст писем. Комер также распорядился, чтобы лидеры предоставили все документы о своих контактах друг с другом и с полицией по вопросу протестов и беспорядков. 7 июня в Лос-Анджелесе сотрудники ICE провели масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов. После этого Белый дом без согласования с местными властями ввёл в город Национальную гвардию. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. Суд временно запретил президенту размещать национальную гвардию в Лос-Анджелесе.Протесты в Лос-Анджелесе

https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе Американский полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе, передает телеканал 9News. Протесты проходят в этом городе уже 3 дня, они вспыхнули в ответ на массовые аресты предполагаемых нелегальных иммигрантов. 2025-06-14T02:04 true PT0M13S

Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе 2025-06-14T02:04 true PT1M18S

Горящий автомобиль в Лос-Анджелесе Еще кадры РИА Новости из Лос-Анджелеса, где проходят протесты в связи с миграционной политикой США 2025-06-14T02:04 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, гэвин ньюсом, дональд трамп, министерство обороны сша, протесты в калифорнии