На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек
У Капитолия в Вашингтоне арестовали участников протеста после прорыва оцепления
Акция протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 60 человек арестованы на акции протеста у Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
«
"Группа из около 60 человек была арестована у Капитолия в пятницу вечером после того, как прорвала полицейское заграждение из велосипедных стоек", — указывает телеканал.
Отмечается, что порядка 75 человек протестовали у здания верховного суда страны, однако, когда они собрались уходить, полиция оградила периметр велосипедными стойками, чтобы не дать участникам акции пройти к Капитолию.
Полиция заявила, что всем арестованным будет предъявлено обвинение в незаконной демонстрации и пересечении полицейского заграждения.
Источник в правоохранительных органах заявил CNN, что демонстранты входили в группу ветеранов, протестующую против фашизма.
Протесты в Лос-Анджелесе
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
- Сроки начала рейда не уточняются.
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись
Вчера, 06:37