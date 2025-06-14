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На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек

На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек - РИА Новости, 14.06.2025

На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек

Около 60 человек арестованы на акции протеста у Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 60 человек арестованы на акции протеста у Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на полицию. "Группа из около 60 человек была арестована у Капитолия в пятницу вечером после того, как прорвала полицейское заграждение из велосипедных стоек", — указывает телеканал.Отмечается, что порядка 75 человек протестовали у здания верховного суда страны, однако, когда они собрались уходить, полиция оградила периметр велосипедными стойками, чтобы не дать участникам акции пройти к Капитолию. Полиция заявила, что всем арестованным будет предъявлено обвинение в незаконной демонстрации и пересечении полицейского заграждения. Источник в правоохранительных органах заявил CNN, что демонстранты входили в группу ветеранов, протестующую против фашизма. Протесты в Лос-Анджелесе

https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, вашингтон (штат), калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, министерство обороны сша, протесты в калифорнии