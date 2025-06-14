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На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек - РИА Новости, 14.06.2025
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06:15 14.06.2025 (обновлено: 06:31 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/protest-2022751954.html
На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек
На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек - РИА Новости, 14.06.2025
На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек
Около 60 человек арестованы на акции протеста у Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T06:15:00+03:00
2025-06-14T06:31:00+03:00
в мире
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протесты в калифорнии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 60 человек арестованы на акции протеста у Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на полицию. &quot;Группа из около 60 человек была арестована у Капитолия в пятницу вечером после того, как прорвала полицейское заграждение из велосипедных стоек&quot;, — указывает телеканал.Отмечается, что порядка 75 человек протестовали у здания верховного суда страны, однако, когда они собрались уходить, полиция оградила периметр велосипедными стойками, чтобы не дать участникам акции пройти к Капитолию. Полиция заявила, что всем арестованным будет предъявлено обвинение в незаконной демонстрации и пересечении полицейского заграждения. Источник в правоохранительных органах заявил CNN, что демонстранты входили в группу ветеранов, протестующую против фашизма. Протесты в Лос-Анджелесе
https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html
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Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
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в мире, лос-анджелес, вашингтон (штат), калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Вашингтон (штат), Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек

У Капитолия в Вашингтоне арестовали участников протеста после прорыва оцепления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Акция протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 60 человек арестованы на акции протеста у Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
«

"Группа из около 60 человек была арестована у Капитолия в пятницу вечером после того, как прорвала полицейское заграждение из велосипедных стоек", — указывает телеканал.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию
Вчера, 04:42
Отмечается, что порядка 75 человек протестовали у здания верховного суда страны, однако, когда они собрались уходить, полиция оградила периметр велосипедными стойками, чтобы не дать участникам акции пройти к Капитолию.
Полиция заявила, что всем арестованным будет предъявлено обвинение в незаконной демонстрации и пересечении полицейского заграждения.
Источник в правоохранительных органах заявил CNN, что демонстранты входили в группу ветеранов, протестующую против фашизма.

Протесты в Лос-Анджелесе

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись
Вчера, 06:37
 
В миреЛос-АнджелесВашингтон (штат)КалифорнияДональд ТрампГэвин НьюсомМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
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