Прилепин высказался о текстах про СВО, которые можно поставить в театре
Прилепин: есть много произведений про СВО, которые можно поставить в театре
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Театр, который хочет работать с темой специальной военной операции (СВО), найдет произведения, которые можно поставить на сцене, дефицита хороших текстов нет, считает писатель Захар Прилепин.
"Люди на протяжении 12 лет в эту сторону не смотрели, а теперь говорят про "дефицит" текстов. Я могу сразу 20 книг принести - берите и ставьте. Перед нами надуманная проблема. Кто захочет работать с военной темой, найдёт себе что поставить", - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Прилепина, в период Великой Отечественной войны тоже казалось, что существует дефицит текстов на данную тему. "Казалось тогда: мало. Но теперь, когда оглядываешься, понимаешь, что на самом деле было написано много. Всегда кажется, что мало, но на самом деле мы не видим с места всей картины", - отметил он.
Кроме того, Прилепин назвал произведения современных авторов, которые могли бы стать основой для спектаклей и экранизаций. Среди них его сборники воспоминаний бойцов СВО "Жизнь за други своя", "Честь наивысшая – носить русский мундир", "Нет уз святее товарищества", романы Валерии Троицкой "Донецкое море" и Дмитрия Филиппова "Собиратели тишины".
"Есть десятка полтора текстов, с которыми можно работать. Я вас уверяю, там есть с чем работать", - подчеркнул он.
Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года.
Захар Прилепин представил сборник рассказов о героях СВО
3 февраля 2024, 00:01