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Прилепин высказался о текстах про СВО, которые можно поставить в театре - РИА Новости, 14.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:11 14.06.2025 (обновлено: 11:15 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022782319.html
Прилепин высказался о текстах про СВО, которые можно поставить в театре
Прилепин высказался о текстах про СВО, которые можно поставить в театре - РИА Новости, 14.06.2025
Прилепин высказался о текстах про СВО, которые можно поставить в театре
Театр, который хочет работать с темой специальной военной операции (СВО), найдет произведения, которые можно поставить на сцене, дефицита хороших текстов нет,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:11:00+03:00
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культура
захар прилепин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Театр, который хочет работать с темой специальной военной операции (СВО), найдет произведения, которые можно поставить на сцене, дефицита хороших текстов нет, считает писатель Захар Прилепин. "Люди на протяжении 12 лет в эту сторону не смотрели, а теперь говорят про "дефицит" текстов. Я могу сразу 20 книг принести - берите и ставьте. Перед нами надуманная проблема. Кто захочет работать с военной темой, найдёт себе что поставить", - сказал он в интервью РИА Новости. По словам Прилепина, в период Великой Отечественной войны тоже казалось, что существует дефицит текстов на данную тему. "Казалось тогда: мало. Но теперь, когда оглядываешься, понимаешь, что на самом деле было написано много. Всегда кажется, что мало, но на самом деле мы не видим с места всей картины", - отметил он. Кроме того, Прилепин назвал произведения современных авторов, которые могли бы стать основой для спектаклей и экранизаций. Среди них его сборники воспоминаний бойцов СВО "Жизнь за други своя", "Честь наивысшая – носить русский мундир", "Нет уз святее товарищества", романы Валерии Троицкой "Донецкое море" и Дмитрия Филиппова "Собиратели тишины". "Есть десятка полтора текстов, с которыми можно работать. Я вас уверяю, там есть с чем работать", - подчеркнул он. Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года.
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html
https://ria.ru/20240203/svo-1925123454.html
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захар прилепин, владимир путин, москва, россия
Культура, Захар Прилепин, Владимир Путин, Москва, Россия
Прилепин высказался о текстах про СВО, которые можно поставить в театре

Прилепин: есть много произведений про СВО, которые можно поставить в театре

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Театр, который хочет работать с темой специальной военной операции (СВО), найдет произведения, которые можно поставить на сцене, дефицита хороших текстов нет, считает писатель Захар Прилепин.
"Люди на протяжении 12 лет в эту сторону не смотрели, а теперь говорят про "дефицит" текстов. Я могу сразу 20 книг принести - берите и ставьте. Перед нами надуманная проблема. Кто захочет работать с военной темой, найдёт себе что поставить", - сказал он в интервью РИА Новости.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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По словам Прилепина, в период Великой Отечественной войны тоже казалось, что существует дефицит текстов на данную тему. "Казалось тогда: мало. Но теперь, когда оглядываешься, понимаешь, что на самом деле было написано много. Всегда кажется, что мало, но на самом деле мы не видим с места всей картины", - отметил он.
Кроме того, Прилепин назвал произведения современных авторов, которые могли бы стать основой для спектаклей и экранизаций. Среди них его сборники воспоминаний бойцов СВО "Жизнь за други своя", "Честь наивысшая – носить русский мундир", "Нет уз святее товарищества", романы Валерии Троицкой "Донецкое море" и Дмитрия Филиппова "Собиратели тишины".
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"Есть десятка полтора текстов, с которыми можно работать. Я вас уверяю, там есть с чем работать", - подчеркнул он.
Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года.
Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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