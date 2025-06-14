https://ria.ru/20250614/prilepin-2022774296.html

Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре

Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре - РИА Новости, 14.06.2025

Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре

Бойцам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции (СВО), некуда идти за реализацией в сфере культуры, заявил в интервью РИА Новости писатель... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:56:00+03:00

2025-06-14T09:56:00+03:00

2025-06-14T11:15:00+03:00

культура

захар прилепин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бойцам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции (СВО), некуда идти за реализацией в сфере культуры, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин. "А им (возвращающимся из зоны СВО - ред.) в культурном смысле некуда прийти за реализацией. Многие из них хотят заниматься театром, литературой, музыкой, режиссурой, но их никто не ждет", - сказал он. По мнению Прилепина, на данный момент нет такого театра, который раскрыл бы перед ними двери со словами: "Ребята, приходите к нам, у нас всегда для вас есть место". Именно поэтому Прилепин выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным с инициативой по созданию патриотического театра в Москве. "Я сказал об этом президенту: "Дайте нам место. В Москве 100 театров, дайте нам один, чтобы мы могли собраться и отпраздновать день рождения Моторолы (Арсена Павлова, Героя ДНР, погибшего в 2016 году – ред.), почтить память Александра Захарченко (первого главы ДНР, погибшего в 2018 году – ред.), поставить спектакль по нашим текстам, стихам, песням. Он сказал: "Да", - рассказал писатель. Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года.

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html

https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html

https://ria.ru/20240203/svo-1925123454.html

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захар прилепин, владимир путин, александр захарченко, донецкая народная республика, россия, москва