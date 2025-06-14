https://ria.ru/20250614/prilepin-2022774296.html
Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре
Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре - РИА Новости, 14.06.2025
Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре
Бойцам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции (СВО), некуда идти за реализацией в сфере культуры, заявил в интервью РИА Новости писатель... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:56:00+03:00
2025-06-14T09:56:00+03:00
2025-06-14T11:15:00+03:00
культура
захар прилепин
владимир путин
александр захарченко
донецкая народная республика
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бойцам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции (СВО), некуда идти за реализацией в сфере культуры, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин. "А им (возвращающимся из зоны СВО - ред.) в культурном смысле некуда прийти за реализацией. Многие из них хотят заниматься театром, литературой, музыкой, режиссурой, но их никто не ждет", - сказал он. По мнению Прилепина, на данный момент нет такого театра, который раскрыл бы перед ними двери со словами: "Ребята, приходите к нам, у нас всегда для вас есть место". Именно поэтому Прилепин выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным с инициативой по созданию патриотического театра в Москве. "Я сказал об этом президенту: "Дайте нам место. В Москве 100 театров, дайте нам один, чтобы мы могли собраться и отпраздновать день рождения Моторолы (Арсена Павлова, Героя ДНР, погибшего в 2016 году – ред.), почтить память Александра Захарченко (первого главы ДНР, погибшего в 2018 году – ред.), поставить спектакль по нашим текстам, стихам, песням. Он сказал: "Да", - рассказал писатель. Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года.
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html
https://ria.ru/20240203/svo-1925123454.html
донецкая народная республика
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, владимир путин, александр захарченко, донецкая народная республика, россия, москва
Культура, Захар Прилепин, Владимир Путин, Александр Захарченко, Донецкая Народная Республика, Россия, Москва
Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре
Прилепин: бойцам, возвращающимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре