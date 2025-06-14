https://ria.ru/20250614/prilepin-2022766913.html

Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него

Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него - РИА Новости, 14.06.2025

Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него

Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, предположил, что таким... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:15:00+03:00

2025-06-14T09:15:00+03:00

2025-06-14T12:24:00+03:00

россия

нижегородская область

захар прилепин

служба безопасности украины

происшествия

подрыв автомобиля захара прилепина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881212634_0:177:2799:1751_1920x0_80_0_0_b378567760561cc62f9a7a3f65c0365d.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, предположил, что таким образом тот мечтает попасть в списки на обмен с Украиной. В январе текущего года сообщалось, что Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином России он себя не считает. "Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена", — сказал Прилепин в интервью РИА Новости. Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. Тридцатого сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.

https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html

https://ria.ru/20241002/pokushenie-1975859715.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нижегородская область, захар прилепин, служба безопасности украины, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина