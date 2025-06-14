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Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него - РИА Новости, 14.06.2025
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09:15 14.06.2025 (обновлено: 12:24 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022766913.html
Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него
Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него - РИА Новости, 14.06.2025
Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него
Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, предположил, что таким... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:15:00+03:00
2025-06-14T12:24:00+03:00
россия
нижегородская область
захар прилепин
служба безопасности украины
происшествия
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, предположил, что таким образом тот мечтает попасть в списки на обмен с Украиной. В январе текущего года сообщалось, что Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином России он себя не считает. "Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена", — сказал Прилепин в интервью РИА Новости. Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. Тридцатого сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html
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россия, нижегородская область, захар прилепин, служба безопасности украины, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина
Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Служба безопасности Украины, Происшествия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него

Прилепин: Пермяков отказался от паспорта РФ, чтобы попасть в списки на обмен

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков в суде
Александр Пермяков в суде - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Пермяков в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, предположил, что таким образом тот мечтает попасть в списки на обмен с Украиной.
В январе текущего года сообщалось, что Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином России он себя не считает.
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"Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена", — сказал Прилепин в интервью РИА Новости.
Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. Тридцатого сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
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