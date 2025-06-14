Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него
Прилепин: Пермяков отказался от паспорта РФ, чтобы попасть в списки на обмен
Александр Пермяков в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, комментируя просьбу совершившего на него покушение Александра Пермякова отобрать у него российский паспорт, предположил, что таким образом тот мечтает попасть в списки на обмен с Украиной.
В январе текущего года сообщалось, что Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином России он себя не считает.
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"Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли. Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена", — сказал Прилепин в интервью РИА Новости.
Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. Тридцатого сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
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