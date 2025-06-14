https://ria.ru/20250614/prilepin-2022758125.html

Прилепин сравнил Евгения Пригожина со Степаном Разиным

Прилепин сравнил Евгения Пригожина со Степаном Разиным - РИА Новости, 14.06.2025

Прилепин сравнил Евгения Пригожина со Степаном Разиным

Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости сравнил основателя "Вагнера" Евгения Пригожина с личностью Степана Разина. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:58:00+03:00

2025-06-14T07:58:00+03:00

2025-06-14T07:58:00+03:00

захар прилепин

евгений пригожин

степан разин

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости сравнил основателя "Вагнера" Евгения Пригожина с личностью Степана Разина. Презентация нового романа Прилепина "Тума" прошла на книжном фестивале "Красная площадь" 7 июня. "Тума" - обширный исторический эпос про Степана Разина и "бунташный" XVII век. Местом действия станет казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Среди персонажей нового романа - сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы, казаки - самые яркие люди своей эпохи. "В XVII веке был совершен поход на Москву Степана Разина. Он, можно сказать, был, как и Евгений Пригожин (основатель "Вагнера" - ред.), государственным человеком, дипломатом, главой ЧВК. Он пошел на Москву и захватил территорию, примерно соразмерную крупнейшим европейским странам", - сказал он в интервью РИА Новости. По словам Прилепина, при изучении исторических событий и личностей приходит осознание того, насколько все закономерно и циклично. "Особого прогресса на самом деле-то и не происходит: плюс-минус, те же самые слова, те же самые эмоции, те же самые типажи - и подлые, и мерзкие, и героические, и великолепные, и страстные. Все эти качества - в русском народе, во всех народах, которые с нами там соприкасались", - отметил писатель. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021564512.html

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096913.html

https://ria.ru/20250305/prigozhin-2003100069.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

захар прилепин, евгений пригожин, степан разин, общество