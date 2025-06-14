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Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин - РИА Новости, 14.06.2025
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Шоубиз
 
05:22 14.06.2025 (обновлено: 08:47 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022748899.html
Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин
Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин - РИА Новости, 14.06.2025
Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин
Если певица Алла Пугачева вернется в Россию, то никто и не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания, считает писатель... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:22:00+03:00
2025-06-14T08:47:00+03:00
шоубиз
захар прилепин
артур смольянинов
борис гребенщиков
алла пугачева
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Если певица Алла Пугачева вернется в Россию, то никто и не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания, считает писатель Захар Прилепин. "Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них (уехавших с началом специальной военной операции. — Прим. ред.) может вернуться хоть завтра. И все они вернутся", — сказал он в интервью РИА Новости. Кроме того, Прилепин предположил, что многие уехавшие уже вернулись в страну. "Не приехали только самые заметные: Артур Смольянинов*, Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*. Я думаю, что Земфира* уже здесь. Неприметные, безымянные айтишники приехали в 90% случаев", — сказал писатель. Однако Прилепин отметил, что многим его коллегам по цеху, которые поддерживают страну даже в самые непростые времена, сложно пробиться и заявить о себе в культурной сфере. "Они зарубились за Родину, многие пошли добровольцами, отвоевали свое, многие ездили туда сотни раз волонтерами, на последние копейки покупали все необходимое для фронта, рисковали собой. Война еще не закончилась, она еще длится, но уже выясняется, что литературные механизмы работают на других людей, которым вся эта война была глубоко противна. И они снова оказываются в центре, под самыми софитами", — поделился писатель. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20250530/pugacheva-2019995514.html
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захар прилепин, артур смольянинов, борис гребенщиков, алла пугачева, россия, шоу-бизнес
Шоубиз, Захар Прилепин, Артур Смольянинов, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева, Россия, Шоу-бизнес
Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин

Прилепин: если Пугачева вернется в Россию, никто и не заметит, что она приехала

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Если певица Алла Пугачева вернется в Россию, то никто и не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания, считает писатель Захар Прилепин.
"Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них (уехавших с началом специальной военной операции. — Прим. ред.) может вернуться хоть завтра. И все они вернутся", — сказал он в интервью РИА Новости.
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Кроме того, Прилепин предположил, что многие уехавшие уже вернулись в страну. "Не приехали только самые заметные: Артур Смольянинов*, Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*. Я думаю, что Земфира* уже здесь. Неприметные, безымянные айтишники приехали в 90% случаев", — сказал писатель.
Однако Прилепин отметил, что многим его коллегам по цеху, которые поддерживают страну даже в самые непростые времена, сложно пробиться и заявить о себе в культурной сфере. "Они зарубились за Родину, многие пошли добровольцами, отвоевали свое, многие ездили туда сотни раз волонтерами, на последние копейки покупали все необходимое для фронта, рисковали собой. Война еще не закончилась, она еще длится, но уже выясняется, что литературные механизмы работают на других людей, которым вся эта война была глубоко противна. И они снова оказываются в центре, под самыми софитами", — поделился писатель.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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ШоубизЗахар ПрилепинАртур СмольяниновБорис ГребенщиковАлла ПугачеваРоссияШоу-бизнес
 
 
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