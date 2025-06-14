https://ria.ru/20250614/prilepin-2022748899.html

Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин

Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин - РИА Новости, 14.06.2025

Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин

Если певица Алла Пугачева вернется в Россию, то никто и не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания, считает писатель... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:22:00+03:00

2025-06-14T05:22:00+03:00

2025-06-14T08:47:00+03:00

шоубиз

захар прилепин

артур смольянинов

борис гребенщиков

алла пугачева

россия

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Если певица Алла Пугачева вернется в Россию, то никто и не заметит, так как люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания, считает писатель Захар Прилепин. "Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них (уехавших с началом специальной военной операции. — Прим. ред.) может вернуться хоть завтра. И все они вернутся", — сказал он в интервью РИА Новости. Кроме того, Прилепин предположил, что многие уехавшие уже вернулись в страну. "Не приехали только самые заметные: Артур Смольянинов*, Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*. Я думаю, что Земфира* уже здесь. Неприметные, безымянные айтишники приехали в 90% случаев", — сказал писатель. Однако Прилепин отметил, что многим его коллегам по цеху, которые поддерживают страну даже в самые непростые времена, сложно пробиться и заявить о себе в культурной сфере. "Они зарубились за Родину, многие пошли добровольцами, отвоевали свое, многие ездили туда сотни раз волонтерами, на последние копейки покупали все необходимое для фронта, рисковали собой. Война еще не закончилась, она еще длится, но уже выясняется, что литературные механизмы работают на других людей, которым вся эта война была глубоко противна. И они снова оказываются в центре, под самыми софитами", — поделился писатель. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20250530/pugacheva-2019995514.html

https://ria.ru/20250422/okhlobystin-2012636303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

захар прилепин, артур смольянинов, борис гребенщиков, алла пугачева, россия, шоу-бизнес