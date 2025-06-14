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Прилепин призвал снимать больше фильмов, посвященных событиям СВО - РИА Новости, 14.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:41 14.06.2025 (обновлено: 11:15 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/prilepin--2022778903.html
Прилепин призвал снимать больше фильмов, посвященных событиям СВО
Прилепин призвал снимать больше фильмов, посвященных событиям СВО - РИА Новости, 14.06.2025
Прилепин призвал снимать больше фильмов, посвященных событиям СВО
Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил о необходимости снимать больше фильмов, посвященных событиям специальной военной операции (СВО), по его... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:41:00+03:00
2025-06-14T11:15:00+03:00
культура
захар прилепин
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил о необходимости снимать больше фильмов, посвященных событиям специальной военной операции (СВО), по его мнению, только тогда появятся по-настоящему качественные киноленты на данную тематику. "Важно понять, что этих фильмов слишком мало. Например, их сняли шесть-семь, а надо было снять 70 таких фильмов, чтобы результат был. Это не очень большая цифра. У нас снимается 100 фильмов в год – то есть за 12 лет военных действий у нас сняли более тысячи фильмов. Если из них было бы 70 про войну, то это была бы нормальная цифра. Это даже не 10% от общего числа. Можно было бы 100 таких фильмов снять, из них было бы уже десять шедевров или сильных, качественных картин", - сказал он. По словам Прилепина, вопрос качества таких кинолент стоит в том числе из-за того, что это еще не накоплена форма для создания определенного канона. "Чтобы получились шедевры, должна быть большая волна. Так всегда в культуре происходит: возьмите хоть культуру Возрождения, хоть Серебряный век, хоть итальянский неореализм. А у нас, повторяю, снимают мало и неохотно. Даже из тех шести-семи фильмов, которые сняли про СВО, пять снято на чьи-то собственные, а не государственные деньги", - отметил он.
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html
https://ria.ru/20250501/prilepin-2014536887.html
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захар прилепин, общество
Культура, Захар Прилепин, Общество
Прилепин призвал снимать больше фильмов, посвященных событиям СВО

Прилепин заявил о необходимости снимать больше фильмов, посвященных событиям СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил о необходимости снимать больше фильмов, посвященных событиям специальной военной операции (СВО), по его мнению, только тогда появятся по-настоящему качественные киноленты на данную тематику.
"Важно понять, что этих фильмов слишком мало. Например, их сняли шесть-семь, а надо было снять 70 таких фильмов, чтобы результат был. Это не очень большая цифра. У нас снимается 100 фильмов в год – то есть за 12 лет военных действий у нас сняли более тысячи фильмов. Если из них было бы 70 про войну, то это была бы нормальная цифра. Это даже не 10% от общего числа. Можно было бы 100 таких фильмов снять, из них было бы уже десять шедевров или сильных, качественных картин", - сказал он.
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По словам Прилепина, вопрос качества таких кинолент стоит в том числе из-за того, что это еще не накоплена форма для создания определенного канона.
"Чтобы получились шедевры, должна быть большая волна. Так всегда в культуре происходит: возьмите хоть культуру Возрождения, хоть Серебряный век, хоть итальянский неореализм. А у нас, повторяю, снимают мало и неохотно. Даже из тех шести-семи фильмов, которые сняли про СВО, пять снято на чьи-то собственные, а не государственные деньги", - отметил он.
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