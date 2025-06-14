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Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него - РИА Новости, 14.06.2025
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08:49 14.06.2025 (обновлено: 08:50 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/prilepin--2022764369.html
Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него
Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него - РИА Новости, 14.06.2025
Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него
Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что не подавал гражданский иск на возмещение ущерба после покушения, совершенного на него. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:49:00+03:00
2025-06-14T08:50:00+03:00
служба безопасности украины
захар прилепин
россия
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что не подавал гражданский иск на возмещение ущерба после покушения, совершенного на него. "Я не занимался исками не одной минуты и не стал бы никогда этим заниматься", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
https://ria.ru/20250122/prilepin-1994948749.html
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служба безопасности украины, захар прилепин, россия, нижегородская область, происшествия
Служба безопасности Украины, Захар Прилепин, Россия, Нижегородская область, Происшествия
Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него

Писатель Захар Прилепин не подавал гражданский иск после покушения на него

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что не подавал гражданский иск на возмещение ущерба после покушения, совершенного на него.
"Я не занимался исками не одной минуты и не стал бы никогда этим заниматься", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
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Служба безопасности УкраиныЗахар ПрилепинРоссияНижегородская областьПроисшествия
 
 
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