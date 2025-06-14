https://ria.ru/20250614/prilepin--2022764369.html

Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него

Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него - РИА Новости, 14.06.2025

Прилепин рассказал, что не подавал гражданский иск после покушения на него

Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что не подавал гражданский иск на возмещение ущерба после покушения, совершенного на него. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:49:00+03:00

2025-06-14T08:49:00+03:00

2025-06-14T08:50:00+03:00

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захар прилепин

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что не подавал гражданский иск на возмещение ущерба после покушения, совершенного на него. "Я не занимался исками не одной минуты и не стал бы никогда этим заниматься", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.

https://ria.ru/20250122/prilepin-1994948749.html

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служба безопасности украины, захар прилепин, россия, нижегородская область, происшествия