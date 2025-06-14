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Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор - РИА Новости, 14.06.2025
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор
Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:12:00+03:00
2025-06-14T14:12:00+03:00
2025-06-14T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "На основании собранных доказательств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний житель Саяногорска проник на территорию подстанции, обеспечивающей электроэнергией более 50 тысяч человек, с намерением поджечь два силовых трансформатора. Для этого он подготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако завершить задуманное ему помешали не зависящие от него обстоятельства. Подозреваемого задержали правоохранители и изъяли орудия преступления.
https://ria.ru/20250603/podzheg-2020596427.html
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республика хакасия, саяногорск, общество
Республика Хакасия, Саяногорск, Общество
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор
Мужчину, пытавшего поджечь 2 трансформатора в Хакасии, осудили на 11 лет