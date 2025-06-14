Рейтинг@Mail.ru
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/prigovor-2022802205.html
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор - РИА Новости, 14.06.2025
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор
Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:12:00+03:00
2025-06-14T14:12:00+03:00
республика хакасия
саяногорск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "На основании собранных доказательств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний житель Саяногорска проник на территорию подстанции, обеспечивающей электроэнергией более 50 тысяч человек, с намерением поджечь два силовых трансформатора. Для этого он подготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако завершить задуманное ему помешали не зависящие от него обстоятельства. Подозреваемого задержали правоохранители и изъяли орудия преступления.
https://ria.ru/20250603/podzheg-2020596427.html
республика хакасия
саяногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика хакасия, саяногорск, общество
Республика Хакасия, Саяногорск, Общество
Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор

Мужчину, пытавшего поджечь 2 трансформатора в Хакасии, осудили на 11 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"На основании собранных доказательств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний житель Саяногорска проник на территорию подстанции, обеспечивающей электроэнергией более 50 тысяч человек, с намерением поджечь два силовых трансформатора. Для этого он подготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако завершить задуманное ему помешали не зависящие от него обстоятельства. Подозреваемого задержали правоохранители и изъяли орудия преступления.
Поджог станции сотовой связи в Соликамске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали
3 июня, 09:30
 
Республика ХакасияСаяногорскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала