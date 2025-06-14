https://ria.ru/20250614/prigovor-2022802205.html

Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор

Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор - РИА Новости, 14.06.2025

Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор

Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:12:00+03:00

2025-06-14T14:12:00+03:00

2025-06-14T14:12:00+03:00

республика хакасия

саяногорск

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "На основании собранных доказательств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний житель Саяногорска проник на территорию подстанции, обеспечивающей электроэнергией более 50 тысяч человек, с намерением поджечь два силовых трансформатора. Для этого он подготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако завершить задуманное ему помешали не зависящие от него обстоятельства. Подозреваемого задержали правоохранители и изъяли орудия преступления.

https://ria.ru/20250603/podzheg-2020596427.html

республика хакасия

саяногорск

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республика хакасия, саяногорск, общество