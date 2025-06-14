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Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму - РИА Новости, 14.06.2025

Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:28:00+03:00

2025-06-14T09:28:00+03:00

2025-06-14T09:28:00+03:00

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "Южный окружной военный суд признал Андронову Наталью Анатольевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" соответственно, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов сети Интернет сроком на 3 года", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Андронова была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками УФСБ России по ДНР. Следователи установили, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.

https://ria.ru/20250529/zaderzhanie-2019765054.html

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россия, мариуполь, донецкая народная республика, общество