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Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму - РИА Новости, 14.06.2025
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09:28 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/prigovor-2022770463.html
Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму
Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму - РИА Новости, 14.06.2025
Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму
Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:28:00+03:00
2025-06-14T09:28:00+03:00
россия
мариуполь
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. "Южный окружной военный суд признал Андронову Наталью Анатольевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" соответственно, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов сети Интернет сроком на 3 года", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Андронова была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками УФСБ России по ДНР. Следователи установили, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.
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россия
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, общество
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Общество
Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет колонии за публичные призывы к терроризму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.
"Южный окружной военный суд признал Андронову Наталью Анатольевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" соответственно, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов сети Интернет сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Андронова была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками УФСБ России по ДНР. Следователи установили, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО
29 мая, 13:48
 
РоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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