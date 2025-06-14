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В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 16 тысяч гектаров
В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 16 тысяч гектаров - РИА Новости, 14.06.2025
В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 16 тысяч гектаров
В Бурятии за прошедшие сутки потушено 11 лесных пожаров на общей площади почти 16 тысяч гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:29:00+03:00
2025-06-14T08:29:00+03:00
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природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 14 июн - РИА Новости. В Бурятии за прошедшие сутки потушено 11 лесных пожаров на общей площади почти 16 тысяч гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "Ликвидировано 11 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийский, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах, на общей площади 15 935 гектаров", - говорится в сообщении. По данным на утро субботы, в лесах республики за сутки обнаружено 6 возгораний, действует 24 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Хоринском районах на общей площади более 27 тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 536 человек, задействовано 86 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.
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природные пожары в россии, республика бурятия, тарбагатайский район, происшествия
Природные пожары в России, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, Происшествия
В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 16 тысяч гектаров
Лесные пожары на площади 15 935 гектаров потушили за сутки в Бурятии