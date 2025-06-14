https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022787559.html

В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома

В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома - РИА Новости, 14.06.2025

В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома

Тела двух погибших обнаружены после ликвидации пожара в жилом доме в Архангельске, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:54:00+03:00

2025-06-14T11:54:00+03:00

2025-06-14T11:54:00+03:00

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022780132_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_467d29ad91b405eda37da2a03277fe6b.jpg

МУРМАНСК, 14 июн - РИА Новости. Тела двух погибших обнаружены после ликвидации пожара в жилом доме в Архангельске, сообщили в региональном ГУ МЧС. "Пожар ликвидирован в 11.30 (совпадает с мск – ред.). К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что что в субботу утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома, пострадали два человека. Следователи регионального СУСК возбудили уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

https://ria.ru/20250522/vzryv-2018434949.html

https://ria.ru/20250524/donetsk-2018858277.html

архангельск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия