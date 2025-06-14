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В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома
В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома - РИА Новости, 14.06.2025
В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома
Тела двух погибших обнаружены после ликвидации пожара в жилом доме в Архангельске, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:54:00+03:00
2025-06-14T11:54:00+03:00
2025-06-14T11:54:00+03:00
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МУРМАНСК, 14 июн - РИА Новости. Тела двух погибших обнаружены после ликвидации пожара в жилом доме в Архангельске, сообщили в региональном ГУ МЧС. "Пожар ликвидирован в 11.30 (совпадает с мск – ред.). К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что что в субботу утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома, пострадали два человека. Следователи регионального СУСК возбудили уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома
Тела двух погибших обнаружены после пожара в жилом доме в Архангельске