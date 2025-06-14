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Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274 - РИА Новости, 14.06.2025
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10:33 14.06.2025 (обновлено: 12:22 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022778237.html
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274 - РИА Новости, 14.06.2025
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274
Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:33:00+03:00
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индия
гуджарат
air india
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
лондон
владимир путин
boeing 787
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БАНГКОК, 14 июн — РИА Новости. Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV."Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек", — передает телеканал со ссылкой на местные власти.Подробности:Крушение Boeing 787 в Индии
https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html
индия
гуджарат
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Момент крушения пассажирского самолета в Индии
Момент крушения пассажирского самолета в Индии.
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Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии
Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии
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PT0M29S
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет.
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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India
Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India.
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индия, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, лондон, владимир путин, boeing 787
Индия, Гуджарат, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире, Лондон, Владимир Путин, Boeing 787
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274

Число погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274

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БАНГКОК, 14 июн — РИА Новости. Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV.
"Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек", — передает телеканал со ссылкой на местные власти.
Подробности:
  • в самолете погиб 241 человек;
  • на месте крушения — еще 33;
  • среди них — десять студентов, находившихся в общежитии медколледжа, на него упал Boeing;
  • еще несколько человек погибли на улице в момент падения лайнера.

Крушение Boeing 787 в Индии

  • В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмадабада.
  • Судно авиакомпании Air India выполняло рейс AI171 в Лондон.
  • На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
  • Среди них 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады.
  • Единственный выживший находится на лечении в больнице.
  • Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета, он упал на жилой район.
  • Первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали Air India.
  • Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа.
  • Президент Владимир Путин выразил соболезнования Нью-Дели.
Выживший в авиакатастрофе в Индии о случившемся - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о трагедии
13 июня, 15:39
 
ИндияГуджаратAir IndiaКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеВ миреЛондонВладимир ПутинBoeing 787
 
 
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