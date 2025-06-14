https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022778237.html
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274 - РИА Новости, 14.06.2025
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274
Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:33:00+03:00
2025-06-14T10:33:00+03:00
2025-06-14T12:22:00+03:00
индия
гуджарат
air india
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
лондон
владимир путин
boeing 787
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БАНГКОК, 14 июн — РИА Новости. Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV."Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек", — передает телеканал со ссылкой на местные власти.Подробности:Крушение Boeing 787 в Индии
https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html
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Момент крушения пассажирского самолета в Индии
Момент крушения пассажирского самолета в Индии.
2025-06-14T10:33
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Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии
Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии
2025-06-14T10:33
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PT0M29S
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет.
2025-06-14T10:33
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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India
Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India.
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индия, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, лондон, владимир путин, boeing 787
Индия, Гуджарат, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире, Лондон, Владимир Путин, Boeing 787
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274
Число погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274