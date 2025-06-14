https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022778237.html

Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274

Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274 - РИА Новости, 14.06.2025

Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274

Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV. РИА Новости, 14.06.2025

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2025-06-14T10:33:00+03:00

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индия

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лондон

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boeing 787

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БАНГКОК, 14 июн — РИА Новости. Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV."Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек", — передает телеканал со ссылкой на местные власти.Подробности:Крушение Boeing 787 в Индии

https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html

индия

гуджарат

лондон

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Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-14T10:33 true PT0M17S

Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии 2025-06-14T10:33 true PT0M29S

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет. 2025-06-14T10:33 true PT0M02S

Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India. 2025-06-14T10:33 true PT0M58S

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индия, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, лондон, владимир путин, boeing 787