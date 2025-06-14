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В Тегеране на зданиях появились агитплакаты после атак Израиля по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
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20:01 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/plakaty-2022856688.html
В Тегеране на зданиях появились агитплакаты после атак Израиля по Ирану
В Тегеране на зданиях появились агитплакаты после атак Израиля по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
В Тегеране на зданиях появились агитплакаты после атак Израиля по Ирану
Традиционные для Исламской Республики Иран плакаты агитационного содержания появились на двух известных площадях Тегерана на фоне обмена ракетными ударами между РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:01:00+03:00
2025-06-14T20:01:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости, Марина Вялова. Традиционные для Исламской Республики Иран плакаты агитационного содержания появились на двух известных площадях Тегерана на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном, передает корреспондент РИА Новости. Площади Вали Аср и Фелестин, где жители иранской столицы зачастую собираются на митинги и массовые празднования, украсили два больших плаката кроваво-красного цвета. Они посвящены мести иранцев за израильские удары по территории Ирана. На самом широком здании площади Вали Аср размещен плакат со словами Ахмада Мотавасселиана, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) времен Ирано-иракской войны (1980-1988): "Пусть мы спикируем им на головы ночной порой, словно острокрылые орлы, для которых день и ночь не имеют значения". Плакат на площади Фелестин указывает дату начала атак Израиля по территории Ирана, 13 июня, а надпись на иврите призывает израильтян: "Ищите убежище под завалами!". Как на этих площадях, так и на улицах города вывешены плакаты с портретами погибших в ходе ударов Израиля иранских военачальников и ученых и высказыванием Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи: "(Израильский - ред.) режим должен ждать сурового наказания". Несмотря на эскалацию напряженности в регионе в последние два дня, обстановка в Тегеране сохраняется спокойная. В городе усилены меры безопасности в связи с проведением сегодня праздничных мероприятий и шествий по случаю важного для мусульман-шиитов события, когда, по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство в мусульманской общине своему зятю Али. По всему городу расставлены павильоны, в которых участникам шествия раздают сладости и прохладительные напитки, организуются конкурсы и развлекательные программы. В связи с проведением праздничных мероприятий в стране объявлен выходной день, поэтому ряд пунктов общественного питания и магазинов закрыты. По наблюдениям корреспондента, в этих районах улицы практически пусты. Однако в местах, где для празднующих организованы развлечения, кафе и магазины продолжают работать в обычном режиме. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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иран
израиль
тегеран (город)
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Тегеране на зданиях появились агитплакаты после атак Израиля по Ирану

На двух площадях Тегерана появились агитплакаты после атак Израиля по Ирану

© Фото : РИА НовостиТрадиционные для Ирана агитационные плакаты появились площадях Тегерана
Традиционные для Ирана агитационные плакаты появились площадях Тегерана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : РИА Новости
Традиционные для Ирана агитационные плакаты появились площадях Тегерана
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости, Марина Вялова. Традиционные для Исламской Республики Иран плакаты агитационного содержания появились на двух известных площадях Тегерана на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном, передает корреспондент РИА Новости.
Площади Вали Аср и Фелестин, где жители иранской столицы зачастую собираются на митинги и массовые празднования, украсили два больших плаката кроваво-красного цвета. Они посвящены мести иранцев за израильские удары по территории Ирана. На самом широком здании площади Вали Аср размещен плакат со словами Ахмада Мотавасселиана, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) времен Ирано-иракской войны (1980-1988): "Пусть мы спикируем им на головы ночной порой, словно острокрылые орлы, для которых день и ночь не имеют значения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Плакат на площади Фелестин указывает дату начала атак Израиля по территории Ирана, 13 июня, а надпись на иврите призывает израильтян: "Ищите убежище под завалами!". Как на этих площадях, так и на улицах города вывешены плакаты с портретами погибших в ходе ударов Израиля иранских военачальников и ученых и высказыванием Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи: "(Израильский - ред.) режим должен ждать сурового наказания".
Несмотря на эскалацию напряженности в регионе в последние два дня, обстановка в Тегеране сохраняется спокойная. В городе усилены меры безопасности в связи с проведением сегодня праздничных мероприятий и шествий по случаю важного для мусульман-шиитов события, когда, по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство в мусульманской общине своему зятю Али. По всему городу расставлены павильоны, в которых участникам шествия раздают сладости и прохладительные напитки, организуются конкурсы и развлекательные программы.
В связи с проведением праздничных мероприятий в стране объявлен выходной день, поэтому ряд пунктов общественного питания и магазинов закрыты. По наблюдениям корреспондента, в этих районах улицы практически пусты. Однако в местах, где для празднующих организованы развлечения, кафе и магазины продолжают работать в обычном режиме.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
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В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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