Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток
Хегсет: США перебросили часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток
© Getty Images / Pool/Kiyoshi OtaМинистр обороны США Пит Хегсет
© Getty Images / Pool/Kiyoshi Ota
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, сообщил в интервью телеканалу Fox News шеф Пентагона Пит Хегсет.
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"Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме. <...> Один из вопросов, который задали: "Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем с Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да". Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру", — сказал он.
Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".
Обострение ирано-израильского конфликта
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- Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
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