https://ria.ru/20250614/pentagon-2022847158.html

Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток

Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток - РИА Новости, 14.06.2025

Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток

США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, сообщил в интервью телеканалу Fox News шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:58:00+03:00

2025-06-14T18:58:00+03:00

2025-06-14T22:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, сообщил в интервью телеканалу Fox News шеф Пентагона Пит Хегсет."Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме. <...> Один из вопросов, который задали: "Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем с Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да". Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру", — сказал он.Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву. В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html

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в мире, сша, ближний восток, украина, пит хегсет, министерство обороны сша