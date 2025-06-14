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Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток - РИА Новости, 14.06.2025
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18:58 14.06.2025 (обновлено: 22:27 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/pentagon-2022847158.html
Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток
Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток - РИА Новости, 14.06.2025
Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток
США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, сообщил в интервью телеканалу Fox News шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:58:00+03:00
2025-06-14T22:27:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
украина
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, сообщил в интервью телеканалу Fox News шеф Пентагона Пит Хегсет."Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме. &lt;...&gt; Один из вопросов, который задали: "Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем с Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да". Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру", — сказал он.Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву. В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html
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в мире, сша, ближний восток, украина, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Украина, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток

Хегсет: США перебросили часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток

© Getty Images / Pool/Kiyoshi OtaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Getty Images / Pool/Kiyoshi Ota
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, сообщил в интервью телеканалу Fox News шеф Пентагона Пит Хегсет.
«
"Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме. <...> Один из вопросов, который задали: "Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем с Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да". Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после удара Израиля по Ирану
13 июня, 10:30
Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
  • По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
  • Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
  • Исламская Республика в ответ на удары ЦАХАЛ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
  • Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
  • Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
  • Тегеран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
  • Глава МИД Израиля заявил, что страна будет наносить удары несколько дней или недель.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреСШАБлижний ВостокУкраинаПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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