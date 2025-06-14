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В Мособлдуме назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии - РИА Новости, 14.06.2025
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02:54 14.06.2025 (обновлено: 07:47 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/pensiya-2022742096.html
В Мособлдуме назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии
В Мособлдуме назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии - РИА Новости, 14.06.2025
В Мособлдуме назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии
Россияне могут рассчитывать на максимальное количество пенсионных баллов за год, зарабатывая 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:54:00+03:00
2025-06-14T07:47:00+03:00
общество
московская областная дума
россия
пенсия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне могут рассчитывать на максимальное количество пенсионных баллов за год, зарабатывая 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. "Размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов. Один из них — количество индивидуальных пенсионных баллов. За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов", —сказал Никитин. Депутат подчеркнул, что больше 10 пенсионных баллов в год россияне получить не смогут вне зависимости от их официального заработка. "Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей", - добавил парламентарий. По словам Никитина, увеличить будущую пенсию можно несколькими способами: регулярно вносить средства в негосударственный пенсионный фонд, воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования или отложить выход на пенсию. "Рекомендую отслеживать количество баллов в профиле на Госуслугах. Это позволит быть в курсе ситуации. Вы сможете вовремя принять меры, если размер будущей пенсии не устраивает", — констатировал политик.
https://ria.ru/20250204/pensii-1997285570.html
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общество, московская областная дума, россия, пенсия
Общество, Московская областная дума, Россия, Пенсия
В Мособлдуме назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии

Никитин: чтобы получить максимальную пенсию, нужна получать 230 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне могут рассчитывать на максимальное количество пенсионных баллов за год, зарабатывая 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
"Размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов. Один из них — количество индивидуальных пенсионных баллов. За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов", —сказал Никитин.
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Депутат подчеркнул, что больше 10 пенсионных баллов в год россияне получить не смогут вне зависимости от их официального заработка.
"Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей", - добавил парламентарий.
По словам Никитина, увеличить будущую пенсию можно несколькими способами: регулярно вносить средства в негосударственный пенсионный фонд, воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования или отложить выход на пенсию.
"Рекомендую отслеживать количество баллов в профиле на Госуслугах. Это позволит быть в курсе ситуации. Вы сможете вовремя принять меры, если размер будущей пенсии не устраивает", — констатировал политик.
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