Президент Словакии допустил возможность визита на Украину
Президент Словакии Пеллегрини допустил возможность визита на Украину
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини в интервью словацкому новостному агентству TASR по случаю годовщины его инаугурации допустил возможность визита на Украину, поездка должна быть содержательной и принести конкретные результаты.
“Я ищу сейчас какое-то содержание, чтобы мы нашли какое-то позитивное содержание нашей встречи, чтобы это не был лишь формальный визит, чтобы сфотографироваться там”, - сказал Пеллегрини.
Он отметил, что хотел бы получить конкретные результаты от этой поездки, например, в виде подписания соглашения о взаимном сотрудничестве.
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии в середине июня 2024 года, на этом посту он посетил все граничащие с республикой страны, кроме Украины. В январе он говорил, что не рассматривает возможность визита на Украину, поскольку Киев остановил транзит газа по украинской территории в республику, а также может остановить и транзит нефти. В конце декабря 2024 года Пеллегрини также отмечал, что обдумывает свой визит на Украину, но он будет зависеть от результатов переговоров по газу и развития украинского конфликта.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.