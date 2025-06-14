https://ria.ru/20250614/operatsiya-2022780885.html

Иран продолжит операцию против Израиля

Иран продолжит операцию против Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Иран продолжит операцию против Израиля

Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T10:56:00+03:00

2025-06-14T10:56:00+03:00

2025-06-14T11:24:00+03:00

иран

израиль

тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи."Это было лишь часть операции, мы ее продолжим, чтобы заставить сионистских преступников пожалеть", - сказал он в эфире иранского телевидения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире