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Иран продолжит операцию против Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
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10:56 14.06.2025 (обновлено: 11:24 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/operatsiya-2022780885.html
Иран продолжит операцию против Израиля
Иран продолжит операцию против Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
Иран продолжит операцию против Израиля
Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:56:00+03:00
2025-06-14T11:24:00+03:00
иран
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи."Это было лишь часть операции, мы ее продолжим, чтобы заставить сионистских преступников пожалеть", - сказал он в эфире иранского телевидения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
израиль
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иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
Иран продолжит операцию против Израиля

Генштаб ВС Ирана подтвердил, что Тегеран продолжит операцию против Израиля

© AP Photo / Tomer NeubergВзрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.
"Это было лишь часть операции, мы ее продолжим, чтобы заставить сионистских преступников пожалеть", - сказал он в эфире иранского телевидения.
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