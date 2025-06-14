https://ria.ru/20250614/operatsiya-2022780885.html
Иран продолжит операцию против Израиля
Иран продолжит операцию против Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
Иран продолжит операцию против Израиля
Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:56:00+03:00
2025-06-14T10:56:00+03:00
2025-06-14T11:24:00+03:00
иран
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи."Это было лишь часть операции, мы ее продолжим, чтобы заставить сионистских преступников пожалеть", - сказал он в эфире иранского телевидения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
Иран продолжит операцию против Израиля
Генштаб ВС Ирана подтвердил, что Тегеран продолжит операцию против Израиля