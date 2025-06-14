https://ria.ru/20250614/opasnost-2022764065.html

В Татарстане отменили беспилотную опасность

В Татарстане отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 14.06.2025

В Татарстане отменили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности снят в Татарстане, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:43:00+03:00

2025-06-14T08:43:00+03:00

2025-06-14T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика татарстан (татарстан)

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности снят в Татарстане, сообщается в приложении МЧС РФ. "Внимание! На территории Республики Татарстан снят режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении. Угроза атаки БПЛА была объявлена в 3.10 мск, она продлилась более четырех часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика татарстан (татарстан), безопасность