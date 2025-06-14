https://ria.ru/20250614/opasnost-2022743731.html

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:28:00+03:00

2025-06-14T03:28:00+03:00

2025-06-14T03:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивановская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ивановская область, безопасность