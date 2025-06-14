https://ria.ru/20250614/opasnost-2022743731.html
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:28:00+03:00
2025-06-14T03:28:00+03:00
2025-06-14T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников