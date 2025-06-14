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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.06.2025
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23:48 14.06.2025 (обновлено: 23:55 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/ogranicheniya-2022880531.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T23:48:00+03:00
2025-06-14T23:55:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Общество
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск судов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов
Люди у табло вылетов - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Вчера, 03:30
 
КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииОбщество
 
 
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