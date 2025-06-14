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В Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь
В Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь - РИА Новости, 14.06.2025
В Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь
Полиция в Ярославской области ищет мальчика, залившего водой Вечный огонь, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:50:00+03:00
2025-06-14T19:50:00+03:00
2025-06-14T19:50:00+03:00
происшествия
ярославская область
ростовский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Полиция в Ярославской области ищет мальчика, залившего водой Вечный огонь, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. В соцсетях появилось видео, сделанное камерами видеонаблюдения, предположительно, в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области. Мальчик лет 6-8 подъезжает к мемориалу Вечный огонь на двухколесном велосипеде, и сначала смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей, в которых, вероятно, раньше стояли живые цветы. Других людей на аллее в это время нет. Потушив огонь, ребенок садится на велосипед и уезжает. "Заявление в полицию по факту инцидента поступило. Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции", - сообщила РИА Новости представитель УМВД.
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, ростовский район
Происшествия, Ярославская область, Ростовский район
В Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь
В Ярославской области полиция ищет мальчика, залившего водой Вечный огонь