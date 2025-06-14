https://ria.ru/20250614/ogon-2022855176.html

В Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь

В Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь - РИА Новости, 14.06.2025

В Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь

Полиция в Ярославской области ищет мальчика, залившего водой Вечный огонь, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:50:00+03:00

2025-06-14T19:50:00+03:00

2025-06-14T19:50:00+03:00

происшествия

ярославская область

ростовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Полиция в Ярославской области ищет мальчика, залившего водой Вечный огонь, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. В соцсетях появилось видео, сделанное камерами видеонаблюдения, предположительно, в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области. Мальчик лет 6-8 подъезжает к мемориалу Вечный огонь на двухколесном велосипеде, и сначала смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей, в которых, вероятно, раньше стояли живые цветы. Других людей на аллее в это время нет. Потушив огонь, ребенок садится на велосипед и уезжает. "Заявление в полицию по факту инцидента поступило. Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции", - сообщила РИА Новости представитель УМВД.

https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html

ярославская область

ростовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, ростовский район