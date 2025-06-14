https://ria.ru/20250614/offset-2022791416.html

Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте

Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте - РИА Новости, 14.06.2025

Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте

Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию и выступить на концерте, который должен пройти 14 июня на сцене МТС Live... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:41:00+03:00

2025-06-14T12:41:00+03:00

2025-06-14T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию и выступить на концерте, который должен пройти 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве, из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем и массовой отмены рейсов, сообщили организаторы концерта в своем Telegram-канале. "Уважаемые зрители! К сожалению, Offset не выступит сегодня, 14 июня, на шоу в Москве из-за массовой отмены рейсов – последствий конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении. Организаторы также опубликовали видеообращение самого рэпера, где он извиняется перед российской аудиторией и отмечает, что всему виной стали отмененные рейсы. "Мы, как организаторы, пытались до последнего помочь Offset совершить запланированный визит в Москву, и сделали всё, что от нас зависело", - добавляется в сообщении. Уточняется, что остальные участники шоу – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – благополучно приземлились в Москве вчера и отыграют заявленные сеты. Организаторы отмечают, что билеты можно будет вернуть по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно. Ранее Offset дважды переносил выступление в Москве, изначально концерт был запланирован на 18 апреля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, иран, россия, новости культуры, обострение конфликта между израилем и ираном