Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию и выступить на концерте, который должен пройти 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве, из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем и массовой отмены рейсов, сообщили организаторы концерта в своем Telegram-канале. "Уважаемые зрители! К сожалению, Offset не выступит сегодня, 14 июня, на шоу в Москве из-за массовой отмены рейсов – последствий конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении. Организаторы также опубликовали видеообращение самого рэпера, где он извиняется перед российской аудиторией и отмечает, что всему виной стали отмененные рейсы. "Мы, как организаторы, пытались до последнего помочь Offset совершить запланированный визит в Москву, и сделали всё, что от нас зависело", - добавляется в сообщении. Уточняется, что остальные участники шоу – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – благополучно приземлились в Москве вчера и отыграют заявленные сеты. Организаторы отмечают, что билеты можно будет вернуть по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно. Ранее Offset дважды переносил выступление в Москве, изначально концерт был запланирован на 18 апреля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию и выступить на концерте, который должен пройти 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве, из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем и массовой отмены рейсов, сообщили организаторы концерта в своем Telegram-канале.
"Уважаемые зрители! К сожалению, Offset не выступит сегодня, 14 июня, на шоу в Москве из-за массовой отмены рейсов – последствий конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении.
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