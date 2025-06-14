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Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте - РИА Новости, 14.06.2025
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Шоубиз
 
12:41 14.06.2025 (обновлено: 12:45 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/offset-2022791416.html
Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте
Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте - РИА Новости, 14.06.2025
Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте
Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию и выступить на концерте, который должен пройти 14 июня на сцене МТС Live... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:41:00+03:00
2025-06-14T12:45:00+03:00
шоубиз
москва
иран
россия
новости культуры
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию и выступить на концерте, который должен пройти 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве, из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем и массовой отмены рейсов, сообщили организаторы концерта в своем Telegram-канале. "Уважаемые зрители! К сожалению, Offset не выступит сегодня, 14 июня, на шоу в Москве из-за массовой отмены рейсов – последствий конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении. Организаторы также опубликовали видеообращение самого рэпера, где он извиняется перед российской аудиторией и отмечает, что всему виной стали отмененные рейсы. "Мы, как организаторы, пытались до последнего помочь Offset совершить запланированный визит в Москву, и сделали всё, что от нас зависело", - добавляется в сообщении. Уточняется, что остальные участники шоу – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – благополучно приземлились в Москве вчера и отыграют заявленные сеты. Организаторы отмечают, что билеты можно будет вернуть по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно. Ранее Offset дважды переносил выступление в Москве, изначально концерт был запланирован на 18 апреля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, иран, россия, новости культуры, обострение конфликта между израилем и ираном
Шоубиз, Москва, Иран, Россия, Новости культуры, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Рэпер Offset не смог прилететь в Россию, чтобы выступить на концерте

Рэпер Offset не смог прилететь на концерт в Москву из-за отмены рейсов

© Getty Images / WireImage / Prince WilliamsАмериканский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус)
Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Getty Images / WireImage / Prince Williams
Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус). Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию и выступить на концерте, который должен пройти 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве, из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем и массовой отмены рейсов, сообщили организаторы концерта в своем Telegram-канале.
"Уважаемые зрители! К сожалению, Offset не выступит сегодня, 14 июня, на шоу в Москве из-за массовой отмены рейсов – последствий конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Вчера, 08:00
Организаторы также опубликовали видеообращение самого рэпера, где он извиняется перед российской аудиторией и отмечает, что всему виной стали отмененные рейсы.
"Мы, как организаторы, пытались до последнего помочь Offset совершить запланированный визит в Москву, и сделали всё, что от нас зависело", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что остальные участники шоу – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – благополучно приземлились в Москве вчера и отыграют заявленные сеты.
Организаторы отмечают, что билеты можно будет вернуть по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно.
Ранее Offset дважды переносил выступление в Москве, изначально концерт был запланирован на 18 апреля.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
ШоубизМоскваИранРоссияНовости культурыОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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