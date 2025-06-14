https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах - РИА Новости, 14.06.2025
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах
Российский военнослужащий, вернувшийся в ходе обмена согласно стамбульским договоренностям, заявил, что планирует вылечиться и вернуться в строй, а также... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:52:00+03:00
2025-06-14T15:52:00+03:00
2025-06-14T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся в ходе обмена согласно стамбульским договоренностям, заявил, что планирует вылечиться и вернуться в строй, а также выразил благодарность за возвращение и уверенность в российской победе.Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула домой... Сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье, и Родине, что не забыла. Победа будет за нами!" - сказал он в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.Как следует из видео, вернувшимся военнослужащим дали возможность созвониться с родными и близкими. Один них попросил собеседника всем передать привет и пообещал, что перезвонит, как получит дополнительную информацию."Алло! Да, Наташ. Привет! Дома как дела?", - сказал другой, не скрывая своей радости.
https://ria.ru/20250609/video-2021845126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Вылечусь – и дальше в строй" – освобожденный из плена российский военнослужащий
Один из российских военнослужащих, освобожденных сегодня из плена, рассказал о своих эмоциях и планах на будущее.
2025-06-14T15:52
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах
Вернувшийся в ходе обмена российский боец после лечения хочет вернуться в строй