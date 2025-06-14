https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html

Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах

Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах - РИА Новости, 14.06.2025

Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах

Российский военнослужащий, вернувшийся в ходе обмена согласно стамбульским договоренностям, заявил, что планирует вылечиться и вернуться в строй, а также... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:52:00+03:00

2025-06-14T15:52:00+03:00

2025-06-14T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся в ходе обмена согласно стамбульским договоренностям, заявил, что планирует вылечиться и вернуться в строй, а также выразил благодарность за возвращение и уверенность в российской победе.Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула домой... Сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье, и Родине, что не забыла. Победа будет за нами!" - сказал он в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.Как следует из видео, вернувшимся военнослужащим дали возможность созвониться с родными и близкими. Один них попросил собеседника всем передать привет и пообещал, что перезвонит, как получит дополнительную информацию."Алло! Да, Наташ. Привет! Дома как дела?", - сказал другой, не скрывая своей радости.

https://ria.ru/20250609/video-2021845126.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вылечусь – и дальше в строй" – освобожденный из плена российский военнослужащий Один из российских военнослужащих, освобожденных сегодня из плена, рассказал о своих эмоциях и планах на будущее. 2025-06-14T15:52 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы рф