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Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 14.06.2025 (обновлено: 16:05 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах - РИА Новости, 14.06.2025
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах
Российский военнослужащий, вернувшийся в ходе обмена согласно стамбульским договоренностям, заявил, что планирует вылечиться и вернуться в строй, а также... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:52:00+03:00
2025-06-14T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся в ходе обмена согласно стамбульским договоренностям, заявил, что планирует вылечиться и вернуться в строй, а также выразил благодарность за возвращение и уверенность в российской победе.Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула домой... Сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье, и Родине, что не забыла. Победа будет за нами!" - сказал он в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.Как следует из видео, вернувшимся военнослужащим дали возможность созвониться с родными и близкими. Один них попросил собеседника всем передать привет и пообещал, что перезвонит, как получит дополнительную информацию."Алло! Да, Наташ. Привет! Дома как дела?", - сказал другой, не скрывая своей радости.
https://ria.ru/20250609/video-2021845126.html
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Один из российских военнослужащих, освобожденных сегодня из плена, рассказал о своих эмоциях и планах на будущее.
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россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Российский боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах

Вернувшийся в ходе обмена российский боец после лечения хочет вернуться в строй

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся в ходе обмена согласно стамбульским договоренностям, заявил, что планирует вылечиться и вернуться в строй, а также выразил благодарность за возвращение и уверенность в российской победе.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы находятся в Белоруссии, будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
«
"Я благодарен своей стране, Родине, что поменяла меня, вернула домой... Сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье, и Родине, что не забыла. Победа будет за нами!" - сказал он в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Как следует из видео, вернувшимся военнослужащим дали возможность созвониться с родными и близкими. Один них попросил собеседника всем передать привет и пообещал, что перезвонит, как получит дополнительную информацию.
"Алло! Да, Наташ. Привет! Дома как дела?", - сказал другой, не скрывая своей радости.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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