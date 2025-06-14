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Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными
Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными - РИА Новости, 14.06.2025
Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными
Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:24:00+03:00
2025-06-14T14:24:00+03:00
2025-06-14T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. "Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными
Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными