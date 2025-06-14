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Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 14.06.2025 (обновлено: 16:24 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/obmen--2022803796.html
Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными
Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными - РИА Новости, 14.06.2025
Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными
Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:24:00+03:00
2025-06-14T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. "Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными

Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ.
"Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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