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Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными

Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными - РИА Новости, 14.06.2025

Источник: между Россией и Украиной в субботу проходит обмен пленными

Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:24:00+03:00

2025-06-14T14:24:00+03:00

2025-06-14T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Между Россией и Украиной в субботу проходит паритетный обмен пленными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. Ранее источник агентства сообщал, что в субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. "Также сейчас проходит паритетный обмен пленными", - добавил источник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, украина