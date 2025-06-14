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ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб - РИА Новости, 14.06.2025
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11:25 14.06.2025 (обновлено: 11:26 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/oaei-2022783696.html
ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб
ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб - РИА Новости, 14.06.2025
ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб
Удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:25:00+03:00
2025-06-14T11:26:00+03:00
израиль
иран
исфахан
бехруз камальванди
обострение отношений сша и ирана
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. "Что касается Фордо, то ущерб коснулся лишь ограниченной территории. В Исфахане также были атаки по нескольким локациям, а именно по складам, где произошел пожар. К счастью, мы заблаговременно перевезли важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место. Этот ущерб не был масштабным", - приводит его слова агентство IRNA.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль, иран, исфахан, бехруз камальванди, обострение отношений сша и ирана, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
Израиль, Иран, Исфахан, Бехруз Камальванди, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб

Удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская ракета
Израильская ракета - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская ракета. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
"Что касается Фордо, то ущерб коснулся лишь ограниченной территории. В Исфахане также были атаки по нескольким локациям, а именно по складам, где произошел пожар. К счастью, мы заблаговременно перевезли важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место. Этот ущерб не был масштабным", - приводит его слова агентство IRNA.
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ИзраильИранИсфаханБехруз КамальвандиОбострение отношений США и ИранаВ миреОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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