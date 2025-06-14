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ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб

ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб - РИА Новости, 14.06.2025

ОАЭИ: удары ЦАХАЛ по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб

Удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:25:00+03:00

2025-06-14T11:25:00+03:00

2025-06-14T11:26:00+03:00

израиль

иран

исфахан

бехруз камальванди

обострение отношений сша и ирана

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. "Что касается Фордо, то ущерб коснулся лишь ограниченной территории. В Исфахане также были атаки по нескольким локациям, а именно по складам, где произошел пожар. К счастью, мы заблаговременно перевезли важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место. Этот ущерб не был масштабным", - приводит его слова агентство IRNA.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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израиль, иран, исфахан, бехруз камальванди, обострение отношений сша и ирана, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном