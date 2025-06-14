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В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 14.06.2025 (обновлено: 05:13 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/nevinnomyssk-2022747607.html
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 14.06.2025
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек
Падение обломков зафиксировано в ставропольском Невинномысске после работы ПВО по вражеским БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Владимир Владимиров в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T04:59:00+03:00
2025-06-14T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
невинномысск
ставропольский край
безопасность
происшествия
владимир владимиров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Падение обломков зафиксировано в ставропольском Невинномысске после работы ПВО по вражеским БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь", - написал губернатор.Владимиров добавил, что на месте работают оперативные службы, также проводится обследование территории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
невинномысск
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невинномысск, ставропольский край, безопасность, происшествия, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Невинномысск, Ставропольский край, Безопасность, Происшествия, Владимир Владимиров
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек

В Невинномысске после работы ПВО упали обломки беспилотника, пострадал человек

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Падение обломков зафиксировано в ставропольском Невинномысске после работы ПВО по вражеским БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
"По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь", - написал губернатор.
Владимиров добавил, что на месте работают оперативные службы, также проводится обследование территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНевинномысскСтавропольский крайБезопасностьПроисшествияВладимир Владимиров
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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