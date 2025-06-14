https://ria.ru/20250614/nevinnomyssk-2022747607.html
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 14.06.2025
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек
Падение обломков зафиксировано в ставропольском Невинномысске после работы ПВО по вражеским БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Владимир Владимиров в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T04:59:00+03:00
2025-06-14T04:59:00+03:00
2025-06-14T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
невинномысск
ставропольский край
безопасность
происшествия
владимир владимиров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Падение обломков зафиксировано в ставропольском Невинномысске после работы ПВО по вражеским БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь", - написал губернатор.Владимиров добавил, что на месте работают оперативные службы, также проводится обследование территории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
невинномысск, ставропольский край, безопасность, происшествия, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Невинномысск, Ставропольский край, Безопасность, Происшествия, Владимир Владимиров
В Невинномысске при падении обломков беспилотника пострадал человек
В Невинномысске после работы ПВО упали обломки беспилотника, пострадал человек