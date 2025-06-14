https://ria.ru/20250614/netanyakhu-2022734415.html
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию - РИА Новости, 14.06.2025
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, обращение опубликовано американским телеканалом NBC. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:44:00+03:00
2025-06-14T00:44:00+03:00
2025-06-14T00:44:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, обращение опубликовано американским телеканалом NBC."Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы <…> Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом", — сказал он.Нетаньяху также заявил, что народы Ирана и Израиля были близкими друзьями еще со времен персидского царя Кира Великого.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/ksir-2022733361.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_268:0:1700:1074_1920x0_80_0_0_96cde414b278ce90bb430dbc0756fd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию
Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию