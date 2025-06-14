Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/netanyakhu-2022734415.html
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию - РИА Новости, 14.06.2025
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, обращение опубликовано американским телеканалом NBC. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:44:00+03:00
2025-06-14T00:44:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, обращение опубликовано американским телеканалом NBC."Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы &lt;…&gt; Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом", — сказал он.Нетаньяху также заявил, что народы Ирана и Израиля были близкими друзьями еще со времен персидского царя Кира Великого.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/ksir-2022733361.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_268:0:1700:1074_1920x0_80_0_0_96cde414b278ce90bb430dbc0756fd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию

© Benjamin Netanyahu/Telegram Беньямин Нетаньяху
 Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, обращение опубликовано американским телеканалом NBC.
"Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы <…> Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом", — сказал он.
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю
00:25
Нетаньяху также заявил, что народы Ирана и Израиля были близкими друзьями еще со времен персидского царя Кира Великого.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала