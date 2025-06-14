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Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Нетаньяху призвал иранцев к восстанию - РИА Новости, 14.06.2025

Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, обращение опубликовано американским телеканалом NBC. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:44:00+03:00

2025-06-14T00:44:00+03:00

2025-06-14T00:44:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам с призывом к восстанию, обращение опубликовано американским телеканалом NBC."Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы <…> Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом", — сказал он.Нетаньяху также заявил, что народы Ирана и Израиля были близкими друзьями еще со времен персидского царя Кира Великого.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном