https://ria.ru/20250614/nebo-2022796230.html

В небе над Египтом заметили необычные светящиеся объекты

В небе над Египтом заметили необычные светящиеся объекты - РИА Новости, 14.06.2025

В небе над Египтом заметили необычные светящиеся объекты

Необычные светящиеся объекты были видны в субботу утром в небе над Египтом на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщает газета Al Masry Al Youm. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:20:00+03:00

2025-06-14T13:20:00+03:00

2025-06-14T16:47:00+03:00

в мире

израиль

иран

египет

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022796643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_332c34f03439dbbb4326975a08099a63.jpg

КАИР, 14 июн - РИА Новости. Необычные светящиеся объекты были видны в субботу утром в небе над Египтом на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщает газета Al Masry Al Youm. "Большое количество пользователей соцсетей опубликовали фотографии и видео, на которых заметно появление неизвестных светящихся объектов в небе над рядом египетских провинций", - пишет газета. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это явление, наблюдавшееся в Каире, Гизе, Александрии и нескольких других провинциях страны, представляет собой следы от работы ПВО за пределами Египта. Издание Cairo24 предполагает, что светящиеся объекты стали следствием входа некоторых обломков ракет или световых волн в атмосферу. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

израиль

иран

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светящиеся объекты в небе над Египтом на фоне атак Израиля и Ирана Необычные светящиеся объекты были видны в субботу утром в небе над Египтом на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщает газета Al Masry Al Youm. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это явление, наблюдавшееся в Каире, Гизе, Александрии и других провинциях страны, представляет собой следы от работы ПВО за пределами Египта. 2025-06-14T13:20 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, египет, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном