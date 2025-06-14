https://ria.ru/20250614/navodnenie-2022770608.html

Число погибших из-за ливневых паводков в США выросло до 11

Число погибших из-за ливневых паводков в США выросло до 11 - РИА Новости, 14.06.2025

Число погибших из-за ливневых паводков в США выросло до 11

Число погибших в результате ливневых паводков в техасском городе Сан-Антонио возросло до 11, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:30:00+03:00

2025-06-14T09:30:00+03:00

2025-06-14T09:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ливневых паводков в техасском городе Сан-Антонио возросло до 11, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников передало, что как минимум четыре человека погибли в Сан-Антонио из-за наводнений, вызванных сильными дождями. "Число погибших в результате ливневого паводка... в Сан-Антонио возросло до 11 после того, как шесть тел были вытащены из воды после сильного дождя, затопившего район", - пишет газета со ссылкой на власти. При этом, как отмечает издание со ссылкой на местных пожарных, несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20250518/ssha-2017637832.html

https://ria.ru/20250517/ssha-2017570371.html

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