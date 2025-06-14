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В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего - РИА Новости, 14.06.2025
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в нижегородском Дзержинске мужчину, напавшего с бензопилой на прохожего, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:22:00+03:00
2025-06-14T16:22:00+03:00
2025-06-14T17:14:00+03:00
происшествия
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в нижегородском Дзержинске мужчину, напавшего с бензопилой на прохожего, сообщило региональное управление МВД. "На улице Черняховского 36-летний мужчина напал на прохожего с бензопилой. Пострадавший получил рваные травмы кисти. Сотрудники ППС сработали молниеносно - в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции", — говорится в сообщении.Злоумышленник оказался ранее судим за имущественные преступления. На него составили протокол за мелкое хулиганство. В ведомстве подчеркнули, что окончательную правовую оценку произошедшему дадут после определения степени тяжести травм потерпевшего.
https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Нижегородская область, Дзержинск (Нижегородская область)
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего
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