Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 14.06.2025 (обновлено: 17:14 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/napadenie-2022826191.html
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего - РИА Новости, 14.06.2025
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в нижегородском Дзержинске мужчину, напавшего с бензопилой на прохожего, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:22:00+03:00
2025-06-14T17:14:00+03:00
происшествия
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022826866_0:0:1916:1077_1920x0_80_0_0_c8edafedb204dc493ed882950ba7e021.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в нижегородском Дзержинске мужчину, напавшего с бензопилой на прохожего, сообщило региональное управление МВД. &quot;На улице Черняховского 36-летний мужчина напал на прохожего с бензопилой. Пострадавший получил рваные травмы кисти. Сотрудники ППС сработали молниеносно - в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции&quot;, — говорится в сообщении.Злоумышленник оказался ранее судим за имущественные преступления. На него составили протокол за мелкое хулиганство. В ведомстве подчеркнули, что окончательную правовую оценку произошедшему дадут после определения степени тяжести травм потерпевшего.
https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022826866_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_06d2fb9440bab16f420b5b2cf3517944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Нижегородская область, Дзержинск (Нижегородская область)
В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего

В Дзержинске ранее судимый 36-летний мужчина напал с бензопилой на прохожего

© ГУ МВД России по Нижегородской областиЗадержание мужчины, напавшего с бензопилой на прохожего в Нижегородской области. Кадр видео
Задержание мужчины, напавшего с бензопилой на прохожего в Нижегородской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© ГУ МВД России по Нижегородской области
Задержание мужчины, напавшего с бензопилой на прохожего в Нижегородской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в нижегородском Дзержинске мужчину, напавшего с бензопилой на прохожего, сообщило региональное управление МВД.
«

"На улице Черняховского 36-летний мужчина напал на прохожего с бензопилой. Пострадавший получил рваные травмы кисти. Сотрудники ППС сработали молниеносно - в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции", — говорится в сообщении.

Злоумышленник оказался ранее судим за имущественные преступления. На него составили протокол за мелкое хулиганство.
В ведомстве подчеркнули, что окончательную правовую оценку произошедшему дадут после определения степени тяжести травм потерпевшего.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В Ленинградской области мужчины с бензопилами устроили погром в магазине
14 сентября 2024, 11:38
 
ПроисшествияНижегородская областьДзержинск (Нижегородская область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала