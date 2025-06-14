https://ria.ru/20250614/napadenie-2022826191.html

В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего

В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего - РИА Новости, 14.06.2025

В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в нижегородском Дзержинске мужчину, напавшего с бензопилой на прохожего, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:22:00+03:00

2025-06-14T16:22:00+03:00

2025-06-14T17:14:00+03:00

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в нижегородском Дзержинске мужчину, напавшего с бензопилой на прохожего, сообщило региональное управление МВД. "На улице Черняховского 36-летний мужчина напал на прохожего с бензопилой. Пострадавший получил рваные травмы кисти. Сотрудники ППС сработали молниеносно - в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции", — говорится в сообщении.Злоумышленник оказался ранее судим за имущественные преступления. На него составили протокол за мелкое хулиганство. В ведомстве подчеркнули, что окончательную правовую оценку произошедшему дадут после определения степени тяжести травм потерпевшего.

https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)