https://ria.ru/20250614/myaso-2022745091.html
Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин
Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин - РИА Новости, 14.06.2025
Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин
Красное мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период грудного вскармливания,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:51:00+03:00
2025-06-14T03:51:00+03:00
2025-06-14T03:51:00+03:00
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Красное мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период грудного вскармливания, обильных менструаций и беременности, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Правильное питание для женщины включает в себя не только большое количество овощей, фруктов, рыбы, но и красного мяса - говядины, баранины, телятины. Грудное вскармливание, обильные менструации, беременность - во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С", - сказала Лозикова. По ее словам, к положительным свойствам красного мяса относится большое количество белка в составе, которое сохраняет крепкими волосы, кожу и ногти. "Но это не основная цель женщин при употреблении белка. Прежде всего необходимо подумать о последствиях его отсутствия - слабости, нарушении менструального цикла, замедленном восстановлении после родов", - добавила Лозикова.
https://ria.ru/20250611/myaso-2022148983.html
https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, еда, анастасия лозикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Еда, Анастасия Лозикова
Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин
Терапевт Лозикова: красное мясо является источником белка и железа
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Красное мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период грудного вскармливания, обильных менструаций и беременности, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
"Правильное питание для женщины включает в себя не только большое количество овощей, фруктов, рыбы, но и красного мяса - говядины, баранины, телятины. Грудное вскармливание, обильные менструации, беременность - во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С", - сказала Лозикова.
По ее словам, к положительным свойствам красного мяса относится большое количество белка в составе, которое сохраняет крепкими волосы, кожу и ногти.
"Но это не основная цель женщин при употреблении белка. Прежде всего необходимо подумать о последствиях его отсутствия - слабости, нарушении менструального цикла, замедленном восстановлении после родов", - добавила Лозикова.