https://ria.ru/20250614/myaso-2022745091.html

Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин

Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин - РИА Новости, 14.06.2025

Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин

Красное мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период грудного вскармливания,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:51:00+03:00

2025-06-14T03:51:00+03:00

2025-06-14T03:51:00+03:00

общество

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анастасия лозикова

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Красное мясо является источником большого количества белка и железа, необходимых женщине для поддержания организма особенно в период грудного вскармливания, обильных менструаций и беременности, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Правильное питание для женщины включает в себя не только большое количество овощей, фруктов, рыбы, но и красного мяса - говядины, баранины, телятины. Грудное вскармливание, обильные менструации, беременность - во время этих процессов женщина может наблюдать дефицит железа. Восполнить его запас помогает возвращение говядины в рацион с добавлением продуктов, богатых витамином С", - сказала Лозикова. По ее словам, к положительным свойствам красного мяса относится большое количество белка в составе, которое сохраняет крепкими волосы, кожу и ногти. "Но это не основная цель женщин при употреблении белка. Прежде всего необходимо подумать о последствиях его отсутствия - слабости, нарушении менструального цикла, замедленном восстановлении после родов", - добавила Лозикова.

https://ria.ru/20250611/myaso-2022148983.html

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Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, еда, анастасия лозикова