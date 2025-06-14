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Ликсутов: турникетное оборудование будут производить в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 14.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:13 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/moskva-2022680889.html
Ликсутов: турникетное оборудование будут производить в ОЭЗ Москвы
Ликсутов: турникетное оборудование будут производить в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 14.06.2025
Ликсутов: турникетное оборудование будут производить в ОЭЗ Москвы
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", производственная компания "Инфоматика", будет выпускать турникетное оборудование на площадке... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:13:00+03:00
2025-06-14T14:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", производственная компания "Инфоматика", будет выпускать турникетное оборудование на площадке "Алабушево", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Российская столица занимает лидирующие позиции в мире по доступности городского транспорта. Ежегодно по поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина в столице открываются новые станции метро, растет число маршрутов наземного городского транспорта, создаются современные московские городские вокзалы. Активное развитие инфраструктуры требует внедрения самых современных технологических решений, повышающих комфорт москвичей", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Заместитель мэра добавил, что новый резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” начнет крупносерийное производство инновационных турникетов и турникетного оборудования на заводе площадью 6,9 тысячи квадратных метров.Столица продолжает развивать выпуск технологичного оборудования для транспортной отрасли, уточнили в департаменте. Широкие возможности ОЭЗ Москвы, которые позволяют резидентам инвестировать средства в НИОКРы, модернизировать производство и расширять ассортимент продукции, обеспечат дальнейшее развитие высокотехнологичной транспортной инфраструктуры мегаполиса."Запуск производства высокотехнологичного оборудования запланирован на II квартал 2027 года. Развитие производственных мощностей ОЭЗ Москвы позволяет не только наращивать выпуск продукции, но и усиливать научно-промышленный потенциал города, привлекать дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики, и достигать технологического лидерства опережающими темпами", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр уточнил, что на новом заводе будет организовано порядка 60 дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест.Кроме того, турникетное оборудование, которое планируется выпускать на территории завода компании в особой экономической зоне "Технополис Москва", является собственной разработкой компании.По словам гендиректора производственной компании "Инфоматика" Давида Тартаковского, предлагаемые меры поддержки являются действительно эффективными и позволяют реализовывать инвестиционные проекты в непростых экономических условиях. Появление завода полного цикла в особой экономической зоне "Технополис Москва" позволит вывести на новый уровень качество продукции, повысить скорость запуска новых изделий.ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 390 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Ликсутов сообщил, что машиностроительные предприятия столицы выпускают станки, лифты, двигатели, банкоматы, а также другую востребованную и критически значимую продукцию. На сегодняшний день выпуск таких товаров растет.
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , московский метрополитен
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Московский метрополитен
Ликсутов: турникетное оборудование будут производить в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: турникетное оборудование начнут производить в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводственная компания "Инфоматика" будет выпускать турникетное оборудование на площадке "Алабушево"
Производственная компания Инфоматика будет выпускать турникетное оборудование на площадке Алабушево - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производственная компания "Инфоматика" будет выпускать турникетное оборудование на площадке "Алабушево"
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", производственная компания "Инфоматика", будет выпускать турникетное оборудование на площадке "Алабушево", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Российская столица занимает лидирующие позиции в мире по доступности городского транспорта. Ежегодно по поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина в столице открываются новые станции метро, растет число маршрутов наземного городского транспорта, создаются современные московские городские вокзалы. Активное развитие инфраструктуры требует внедрения самых современных технологических решений, повышающих комфорт москвичей", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
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Заместитель мэра добавил, что новый резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” начнет крупносерийное производство инновационных турникетов и турникетного оборудования на заводе площадью 6,9 тысячи квадратных метров.
Столица продолжает развивать выпуск технологичного оборудования для транспортной отрасли, уточнили в департаменте. Широкие возможности ОЭЗ Москвы, которые позволяют резидентам инвестировать средства в НИОКРы, модернизировать производство и расширять ассортимент продукции, обеспечат дальнейшее развитие высокотехнологичной транспортной инфраструктуры мегаполиса.
"Запуск производства высокотехнологичного оборудования запланирован на II квартал 2027 года. Развитие производственных мощностей ОЭЗ Москвы позволяет не только наращивать выпуск продукции, но и усиливать научно-промышленный потенциал города, привлекать дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики, и достигать технологического лидерства опережающими темпами", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
Министр уточнил, что на новом заводе будет организовано порядка 60 дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест.
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Кроме того, турникетное оборудование, которое планируется выпускать на территории завода компании в особой экономической зоне "Технополис Москва", является собственной разработкой компании.
По словам гендиректора производственной компании "Инфоматика" Давида Тартаковского, предлагаемые меры поддержки являются действительно эффективными и позволяют реализовывать инвестиционные проекты в непростых экономических условиях. Появление завода полного цикла в особой экономической зоне "Технополис Москва" позволит вывести на новый уровень качество продукции, повысить скорость запуска новых изделий.
ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 390 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Ликсутов сообщил, что машиностроительные предприятия столицы выпускают станки, лифты, двигатели, банкоматы, а также другую востребованную и критически значимую продукцию. На сегодняшний день выпуск таких товаров растет.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаМосковский метрополитен
 
 
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