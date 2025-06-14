https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022771318.html

Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников, считает эксперт

Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2025

Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников, считает эксперт

Три четверти мошенников терпят фиаско при попытке украсть деньги у россиян - в 77,1% случаев злоумышленнику не удается достичь поставленной цели, сообщила РИА... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:33:00+03:00

2025-06-14T09:33:00+03:00

2025-06-14T09:33:00+03:00

технологии

алла храпунова

россия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Три четверти мошенников терпят фиаско при попытке украсть деньги у россиян - в 77,1% случаев злоумышленнику не удается достичь поставленной цели, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Согласно данным "Мошеловки", в 77,1% случаев злоумышленнику не удается достичь поставленной цели. Этот показатель оказался значительно выше, чем годом ранее – на 10,1 процентных пункта. Таким образом, можно констатировать, что граждане становятся грамотнее, бдительнее к уловкам мошенников, и при этом социально-активными, поскольку не ленятся делиться своими историями, что вносит важный вклад в развитие системы противодействия мошенничеству", - рассказала Храпунова. По ее словам, атакам мошенников подвергались различные категории граждан – от подростков до пенсионеров, жертвами становились представители всех возрастных групп. "На сегодняшний день мошенники так виртуозно продумывают легенды и скрипты общения, что каждый человек может стать жертвой. Схемы модифицируются и подстраиваются под новостную повестку и особенности каждого", - предупредила она. В этом году мошенники стали использовать уловки, вызывающие большее доверие и панику у пострадавших. "После того, как жертва сообщала код из смс (от любого отправителя), мошенники умышленно давали жертве услышать обрывок своего разговора ("Она сказала код – работаем", "Бери на него кредиты", "Переписывай недвижимость" и т.д.) Услышанное ввергало жертву в панику, и поэтому второй этап обмана в роли "спасателей и помощников" работал более эффективно", - привела пример эксперт. Она также отметила, что в подавляющем большинстве случаев в сигналах, поступающих на платформу, пострадавшие не сообщают размер ущерба. "В тех редких случаях, когда жертвы делились информацией, наибольшие потери наблюдались в категории "Псевдоброкеры" (общая сумма ущерба - примерно 80 миллионов рублей), следом за ней шло "Телефонное мошенничество" (около 42 миллионов рублей), а замыкают тройку "Финансовые пирамиды" (примерно 9 миллионов рублей)", - сообщила Храпунова.

https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, алла храпунова, россия