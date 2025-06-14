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Умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун - РИА Новости, 14.06.2025
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15:42 14.06.2025
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Умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун
Умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун - РИА Новости, 14.06.2025
Умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун
Депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Моргун скончался на 58-м году жизни, сообщил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:42:00+03:00
2025-06-14T15:42:00+03:00
политика
тюмень
горловка
нефтеюганск
тюменская областная дума
единая россия
андрей моргун
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ТЮМЕНЬ, 14 июн – РИА Новости. Депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Моргун скончался на 58-м году жизни, сообщил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов в Telegram-канале. "С прискорбием сообщаю, что скончался наш коллега, депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун. Андрей Анатольевич последовательно отстаивал интересы своих избирателей, жителей Югры, работал в комитетах по экономической политике и природопользованию и социальной политике. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Сайфитдинов. Прощание с Моргуном состоится в Тюмени 17 июня. Из опубликованной на сайте областной думы информации известно, что Андрей Моргун родился 12 июля 1967 года в городе Горловка. В 1985 году окончил школу в Нефтеюганске. После срочной службы в армии, получил высшее образование по специальности "Физика" в Тюменском госуниверситете. Также в разные годы окончил Тюменский международный институт экономики и права по специальности "Мировая экономика" и Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ". Работал инженером во внешнеэкономическом производственном объединении "СИБЭКО", в 1996 - 2015 годы – в сфере предпринимательства. С декабря 2015 года по сентябрь 2016 года руководил Ханты-Мансийским региональным исполнительным комитетом партии "Единая Россия". Депутатом Тюменской областной думы избран в 2016 году и переизбран в 2021 году. Был членом комитетов облдумы по экономической политике и природопользованию, социальной политике. Член фракции "Единая Россия".
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политика, тюмень, горловка, нефтеюганск, тюменская областная дума, единая россия, андрей моргун, россия
Политика, Тюмень, Горловка, Нефтеюганск, Тюменская областная Дума, Единая Россия, Андрей Моргун, Россия
Умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун

Депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун умер в возрасте 57 лет

© Фото : Тюменская областная ДумаДепутат Тюменской областной думы Андрей Моргун
Депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Тюменская областная Дума
Депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун
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ТЮМЕНЬ, 14 июн – РИА Новости. Депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Моргун скончался на 58-м году жизни, сообщил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов в Telegram-канале.
"С прискорбием сообщаю, что скончался наш коллега, депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун. Андрей Анатольевич последовательно отстаивал интересы своих избирателей, жителей Югры, работал в комитетах по экономической политике и природопользованию и социальной политике. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Сайфитдинов.
Прощание с Моргуном состоится в Тюмени 17 июня.
Из опубликованной на сайте областной думы информации известно, что Андрей Моргун родился 12 июля 1967 года в городе Горловка. В 1985 году окончил школу в Нефтеюганске. После срочной службы в армии, получил высшее образование по специальности "Физика" в Тюменском госуниверситете. Также в разные годы окончил Тюменский международный институт экономики и права по специальности "Мировая экономика" и Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ". Работал инженером во внешнеэкономическом производственном объединении "СИБЭКО", в 1996 - 2015 годы – в сфере предпринимательства. С декабря 2015 года по сентябрь 2016 года руководил Ханты-Мансийским региональным исполнительным комитетом партии "Единая Россия". Депутатом Тюменской областной думы избран в 2016 году и переизбран в 2021 году. Был членом комитетов облдумы по экономической политике и природопользованию, социальной политике. Член фракции "Единая Россия".
 
ПолитикаТюменьГорловкаНефтеюганскТюменская областная ДумаЕдиная РоссияАндрей МоргунРоссия
 
 
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