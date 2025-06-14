Умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун
Депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун умер в возрасте 57 лет
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ТЮМЕНЬ, 14 июн – РИА Новости. Депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Моргун скончался на 58-м году жизни, сообщил председатель облдумы Фуат Сайфитдинов в Telegram-канале.
"С прискорбием сообщаю, что скончался наш коллега, депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун. Андрей Анатольевич последовательно отстаивал интересы своих избирателей, жителей Югры, работал в комитетах по экономической политике и природопользованию и социальной политике. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Сайфитдинов.
Прощание с Моргуном состоится в Тюмени 17 июня.
Из опубликованной на сайте областной думы информации известно, что Андрей Моргун родился 12 июля 1967 года в городе Горловка. В 1985 году окончил школу в Нефтеюганске. После срочной службы в армии, получил высшее образование по специальности "Физика" в Тюменском госуниверситете. Также в разные годы окончил Тюменский международный институт экономики и права по специальности "Мировая экономика" и Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ". Работал инженером во внешнеэкономическом производственном объединении "СИБЭКО", в 1996 - 2015 годы – в сфере предпринимательства. С декабря 2015 года по сентябрь 2016 года руководил Ханты-Мансийским региональным исполнительным комитетом партии "Единая Россия". Депутатом Тюменской областной думы избран в 2016 году и переизбран в 2021 году. Был членом комитетов облдумы по экономической политике и природопользованию, социальной политике. Член фракции "Единая Россия".