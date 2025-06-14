https://ria.ru/20250614/mordovija-2022736362.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 14.06.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:12:00+03:00
2025-06-14T01:12:00+03:00
2025-06-14T01:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия, Безопасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность
На всей территории Мордовии объявили беспилотную опасность