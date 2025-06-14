Иран может приостановить мониторинг ядерных объектов со стороны МАГАТЭ
Азизи: Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на своих ядерных объектах
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран может приостановить мониторинг Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, заявил в субботу глава комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Эбрахим Азизи, его слова приводит иранское госагентство Fars.
Он добавил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) будет уведомлен о необходимости полностью реализовать закон о стратегических действиях в связи "с неправомерным поведением МАГАТЭ".
Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой впервые за 20 лет обвинил Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствии должного сотрудничества с МАГАТЭ, в частности по вопросу незадекларированной деятельности в сфере атома и незадекларированных ядерных материалов до начала 2000-х годов.
Власти Ирана до принятия резолюции отмечали, что речь идет о старых претензиях, и подчеркивали, что не вели какой-либо незадекларированной деятельности.
По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, именно эта резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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