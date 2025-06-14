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Иран может приостановить мониторинг ядерных объектов со стороны МАГАТЭ - РИА Новости, 14.06.2025
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17:22 14.06.2025 (обновлено: 17:33 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/monitoring-2022832317.html
Иран может приостановить мониторинг ядерных объектов со стороны МАГАТЭ
Иран может приостановить мониторинг ядерных объектов со стороны МАГАТЭ - РИА Новости, 14.06.2025
Иран может приостановить мониторинг ядерных объектов со стороны МАГАТЭ
Тегеран может приостановить мониторинг Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, выходящий за рамки гарантий о... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:22:00+03:00
2025-06-14T17:33:00+03:00
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран может приостановить мониторинг Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, заявил в субботу глава комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Эбрахим Азизи, его слова приводит иранское госагентство Fars."Мониторинг ядерных объектов (Ирана - ред.) со стороны МАГАТЭ, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, будет приостановлен", - сказал Азизи.Он добавил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) будет уведомлен о необходимости полностью реализовать закон о стратегических действиях в связи "с неправомерным поведением МАГАТЭ".Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой впервые за 20 лет обвинил Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствии должного сотрудничества с МАГАТЭ, в частности по вопросу незадекларированной деятельности в сфере атома и незадекларированных ядерных материалов до начала 2000-х годов.Власти Ирана до принятия резолюции отмечали, что речь идет о старых претензиях, и подчеркивали, что не вели какой-либо незадекларированной деятельности.По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, именно эта резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Иран, МАГАТЭ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Иран может приостановить мониторинг ядерных объектов со стороны МАГАТЭ

Азизи: Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на своих ядерных объектах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран может приостановить мониторинг Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, заявил в субботу глава комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Эбрахим Азизи, его слова приводит иранское госагентство Fars.
"Мониторинг ядерных объектов (Ирана - ред.) со стороны МАГАТЭ, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, будет приостановлен", - сказал Азизи.
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Он добавил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) будет уведомлен о необходимости полностью реализовать закон о стратегических действиях в связи "с неправомерным поведением МАГАТЭ".
Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой впервые за 20 лет обвинил Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствии должного сотрудничества с МАГАТЭ, в частности по вопросу незадекларированной деятельности в сфере атома и незадекларированных ядерных материалов до начала 2000-х годов.
Власти Ирана до принятия резолюции отмечали, что речь идет о старых претензиях, и подчеркивали, что не вели какой-либо незадекларированной деятельности.
По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, именно эта резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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