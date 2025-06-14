https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022735459.html
Посольство России осудило вандализм на еврейском кладбище в Кишиневе
Посольство России осудило вандализм на еврейском кладбище в Кишиневе - РИА Новости, 14.06.2025
Посольство России осудило вандализм на еврейском кладбище в Кишиневе
Посольство России в Молдавии осудило осквернение надгробий на еврейском кладбище в Кишиневе, сообщила пресс-служба дипмиссии в пятницу. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:00:00+03:00
2025-06-14T01:00:00+03:00
2025-06-14T01:00:00+03:00
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молдавия
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россия
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Посольство России в Молдавии осудило осквернение надгробий на еврейском кладбище в Кишиневе, сообщила пресс-служба дипмиссии в пятницу. Ранее в четверг лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Кишиневе, изобразив на надгробиях нацистские символы. "Посольство Российской Федерации разделяет с широкой молдавской общественностью глубокую обеспокоенность и негодование по факту кощунственного осквернения надгробных памятников. Дипмиссия решительно осуждает эту варварскую акцию и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Молдова примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона", - говорится в заявлении дипмиссии. В посольстве добавили, что подобные акты вандализма могут быть симптомом "крайне опасных ревизионистских тенденций", отметив, что главным противоядием против подобных проявлений служит формирование в обществе "атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства". Особое внимание, как подчеркнули российские дипломаты, следует уделить воспитанию молодежи в духе уважения к исторической истине. "Убеждены, что главным противоядием служит формирование в обществе атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства, в особенности через воспитание молодого поколения в духе уважения к исторической истине, категорического неприятия попыток оправдать чудовищные злодеяния нацистских режимов", - указали в российской дипмиссии. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20231115/kladbische-1909700597.html
https://ria.ru/20250613/moldavija-2022684629.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
Посольство России осудило вандализм на еврейском кладбище в Кишиневе
Посольство России осудило осквернение могил на еврейском кладбище в Кишиневе
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости.
Посольство России в Молдавии осудило осквернение надгробий на еврейском кладбище в Кишиневе, сообщила пресс-служба дипмиссии
в пятницу.
Ранее в четверг лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Кишиневе
, изобразив на надгробиях нацистские символы.
"Посольство Российской Федерации разделяет с широкой молдавской общественностью глубокую обеспокоенность и негодование по факту кощунственного осквернения надгробных памятников. Дипмиссия решительно осуждает эту варварскую акцию и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Молдова примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона", - говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве добавили, что подобные акты вандализма могут быть симптомом "крайне опасных ревизионистских тенденций", отметив, что главным противоядием против подобных проявлений служит формирование в обществе "атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства".
Особое внимание, как подчеркнули российские дипломаты, следует уделить воспитанию молодежи в духе уважения к исторической истине.
"Убеждены, что главным противоядием служит формирование в обществе атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства, в особенности через воспитание молодого поколения в духе уважения к исторической истине, категорического неприятия попыток оправдать чудовищные злодеяния нацистских режимов", - указали в российской дипмиссии.
После прихода в Молдавии
к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду
, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии
. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.