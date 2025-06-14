https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022735459.html

Посольство России осудило вандализм на еврейском кладбище в Кишиневе

Посольство России осудило вандализм на еврейском кладбище в Кишиневе - РИА Новости, 14.06.2025

Посольство России осудило вандализм на еврейском кладбище в Кишиневе

Посольство России в Молдавии осудило осквернение надгробий на еврейском кладбище в Кишиневе, сообщила пресс-служба дипмиссии в пятницу. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:00:00+03:00

2025-06-14T01:00:00+03:00

2025-06-14T01:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Посольство России в Молдавии осудило осквернение надгробий на еврейском кладбище в Кишиневе, сообщила пресс-служба дипмиссии в пятницу. Ранее в четверг лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Кишиневе, изобразив на надгробиях нацистские символы. "Посольство Российской Федерации разделяет с широкой молдавской общественностью глубокую обеспокоенность и негодование по факту кощунственного осквернения надгробных памятников. Дипмиссия решительно осуждает эту варварскую акцию и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Молдова примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона", - говорится в заявлении дипмиссии. В посольстве добавили, что подобные акты вандализма могут быть симптомом "крайне опасных ревизионистских тенденций", отметив, что главным противоядием против подобных проявлений служит формирование в обществе "атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства". Особое внимание, как подчеркнули российские дипломаты, следует уделить воспитанию молодежи в духе уважения к исторической истине. "Убеждены, что главным противоядием служит формирование в обществе атмосферы абсолютной нетерпимости к идеологиям национального превосходства, в особенности через воспитание молодого поколения в духе уважения к исторической истине, категорического неприятия попыток оправдать чудовищные злодеяния нацистских режимов", - указали в российской дипмиссии. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20231115/kladbische-1909700597.html

https://ria.ru/20250613/moldavija-2022684629.html

https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду