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Президент Мексики осудила использование флага страны на протестах в США - РИА Новости, 14.06.2025
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02:00 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/meksika-2022738815.html
Президент Мексики осудила использование флага страны на протестах в США
Президент Мексики осудила использование флага страны на протестах в США - РИА Новости, 14.06.2025
Президент Мексики осудила использование флага страны на протестах в США
Использование мексиканского флага во время актов насилия на протестах в США является провокацией, направленной на создание ложного образа мексиканцев как... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:00:00+03:00
2025-06-14T02:00:00+03:00
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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Использование мексиканского флага во время актов насилия на протестах в США является провокацией, направленной на создание ложного образа мексиканцев как склонных к агрессии, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце. "Мы считаем, что эти изображения с флагом Мексики на фоне насилия, в частности кадр с человеком с мексиканским флагом на горящей патрульной машине - это провокация. Это очевидная попытка спровоцировать и сформировать определённый образ Мексики", - заявила Шейнбаум. По её словам, подобные изображения искажают представление о настоящем характере мексиканцев в Соединённых Штатах, большинство из которых - честные, трудолюбивые люди, работающие в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг. "Это ложь - навязывать образ мексиканца как насильника. Наоборот, есть множество исследований, подтверждающих, что уровень правонарушений среди нелегальных мигрантов ниже, чем среди граждан США", - добавила Шейнбаум. Глава государства призвала соотечественников не поддаваться на провокации и напомнила, что Мексика - это страна с великой культурой и сильным народом, уважаемым во всем мире.
https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html
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в мире, мексика, сша, клаудия шейнбаум, протесты в калифорнии
В мире, Мексика, США, Клаудия Шейнбаум, Протесты в Калифорнии
Президент Мексики осудила использование флага страны на протестах в США

Президент Шейнбаум назвала наличие флага Мексики на протестах в США провокацией

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе
Протестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Протестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Использование мексиканского флага во время актов насилия на протестах в США является провокацией, направленной на создание ложного образа мексиканцев как склонных к агрессии, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце.
"Мы считаем, что эти изображения с флагом Мексики на фоне насилия, в частности кадр с человеком с мексиканским флагом на горящей патрульной машине - это провокация. Это очевидная попытка спровоцировать и сформировать определённый образ Мексики", - заявила Шейнбаум.
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По её словам, подобные изображения искажают представление о настоящем характере мексиканцев в Соединённых Штатах, большинство из которых - честные, трудолюбивые люди, работающие в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.
«
"Это ложь - навязывать образ мексиканца как насильника. Наоборот, есть множество исследований, подтверждающих, что уровень правонарушений среди нелегальных мигрантов ниже, чем среди граждан США", - добавила Шейнбаум.
Глава государства призвала соотечественников не поддаваться на провокации и напомнила, что Мексика - это страна с великой культурой и сильным народом, уважаемым во всем мире.
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