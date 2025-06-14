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В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов"

В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 14.06.2025

В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов"

Склад с бытовой продукцией в Якутске горит на площади 500 квадратных метров, тушение осложняется планировкой и повышенной горючей нагрузкой, сообщили РИА... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:36:00+03:00

2025-06-14T17:36:00+03:00

2025-06-14T17:48:00+03:00

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Склад с бытовой продукцией в Якутске горит на площади 500 квадратных метров, тушение осложняется планировкой и повышенной горючей нагрузкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Якутске по улице Михаила Николаева произошло загорание на складе с бытовой продукцией. Площадь пожара 500 квадратных метров. Тушение осложняется сложной планировкой территории и повышенной горючей нагрузкой", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены порядка 50 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20250614/arhangelsk-2022788026.html

якутск

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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия