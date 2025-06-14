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В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 14.06.2025
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17:36 14.06.2025 (обновлено: 17:48 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/mchs-2022833737.html
В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов"
В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 14.06.2025
В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов"
Склад с бытовой продукцией в Якутске горит на площади 500 квадратных метров, тушение осложняется планировкой и повышенной горючей нагрузкой, сообщили РИА... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:36:00+03:00
2025-06-14T17:48:00+03:00
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Склад с бытовой продукцией в Якутске горит на площади 500 квадратных метров, тушение осложняется планировкой и повышенной горючей нагрузкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Якутске по улице Михаила Николаева произошло загорание на складе с бытовой продукцией. Площадь пожара 500 квадратных метров. Тушение осложняется сложной планировкой территории и повышенной горючей нагрузкой", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены порядка 50 человек и восемь единиц техники.
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 "квадратов"

В Якутске загорелся склад с бытовой продукцией на площади 500 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Склад с бытовой продукцией в Якутске горит на площади 500 квадратных метров, тушение осложняется планировкой и повышенной горючей нагрузкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Якутске по улице Михаила Николаева произошло загорание на складе с бытовой продукцией. Площадь пожара 500 квадратных метров. Тушение осложняется сложной планировкой территории и повышенной горючей нагрузкой", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены порядка 50 человек и восемь единиц техники.
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